Finisce maratona in tempi record, ma era andata in auto

Una maratoneta scozzese è stata squalificata da una gara perché si è scoperto che aveva utilizzato un'auto. La 47enne Joasia Zakrzewski aveva partecipato nella gara britannica GB Ultras Manchester-Liverpool del 7 aprile, ma avrebbe percorso 2,5 miglia in auto.

A far scoprire il trucco i dati di mappatura della corsa che hanno rilevato che la donna aveva percorso un miglio in un minuto e 40 secondi. "La questione è stata esaminata e, dopo aver esaminato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati Gpx, le dichiarazioni fornite dal nostro team, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un corridore è stato squalificato dall'evento per aver preso un veicolo di trasporto durante una parte del percorso", ha dichiarato alla Bbc Wayne Drinkwater, direttore della gara GB Ultras, sostenendo che la cosa è "molto deludente".

In passato Zakrzewski si era classificato al 14esimo posto nella maratona dei Giochi del Commonwealth del 2014 in Scozia e aveva stabilito record nel Regno Unito sulle 100 e 200 miglia.