Mancano pillole abortive: l'Italia aiuta la Francia

Una carenza di farmaci in Francia minaccia di privare le donne dell'accesso alla pillola abortiva. L'Osservatorio per la trasparenza dei farmaci (OTMeds) aveva lanciato l'allarme qualche settimana fa, segnalando che in diverse città, come Lille e la regione di Parigi, il misoprostolo (il principio attivo della pillola abortiva) era difficile o impossibile da trovare. Per questo ora il ministro della Salute di Parigi, Francois Braun, ha chiesto aiuto al nostro Paese da cui adesso importerà il farmaco. Il misoprostolo è utilizzato nel 76% dei casi di aborti medici in Francia, secondo la Direzione per la ricerca, gli studi, la valutazione e le statistiche (Drees).

L'interruzione volontaria di gravidanza (aborto) con farmaci consiste nell'assunzione di due farmaci in successione: il mifepristone e poi, 36-48 ore dopo, il misoprostolo, necessario per espellere l'embrione. In Francia sono autorizzate per l'aborto medicalmente indotto due farmaci a base di misoprostolo, commercializzate dal laboratorio Nordic Pharma, a capitale prevalentemente americano: Gymiso e Misoone. L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei farmaci (Ansm) ha dichiarato che ora in Francia ci sarebbe un problema di "tensione di approvvigionamento" e non di carenza, aggiungendo che il problema risale all'inizio dell'anno.

Secondo l’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nessun altro Paese dell’Ue presenta una situazione simile a quella francese. "L’Ema non è stata informata di recenti carenze di pillole abortive nell’Ue", ha dichiarato l'agenzia a Euractiv France. Secondo l’Ema, le più recenti carenze di misoprostolo e altri antiprogestinici risalgono al 2020, principalmente in Slovacchia e Norvegia. "Le autorità nazionali competenti di solito gestiscono le carenze di prodotti autorizzati a livello nazionale, soprattutto se non riguardano altri Paesi", ha continuato l’Ema. "Oggi la carenza si spinge oltre. Colpisce il diritto delle donne ad abortire", ha scritto la vicepresidente del Senato Laurence Rossignol (Socialiste, Ecologiste et Républicain) in una lettera a François Braun.

Secondo l’Osservatorio per la trasparenza dei farmaci, la carenza di misoprostolo è il risultato di una "concentrazione della produzione", che renderebbe la catena di approvvigionamento "vulnerabile". "La difesa del diritto all’aborto richiede una delocalizzazione pubblica della produzione di pillole abortive. Questa produzione deve anche essere coordinata a livello europeo", ha suggerito l’OTMeds su Twitter. L'organizzazione chiede una massiccia rilocalizzazione della produzione di farmaci in Francia, sostenendo che è la sua frammentazione in diversi Paesi contribuisce ai problemi di approvvigionamento.

Negli ultimi mesi, le scorte di diversi farmaci sono state sotto pressione. Quest'inverno, diversi antibiotici, tra cui l'amoxicillina, erano a corto di scorte. All'inizio di febbraio, il ministro della Salute di francese ha annunciato un piano per prevenire eventuali crisi future. In particolare, il governo ha annunciato che avrebbe autorizzato aumenti di prezzo per alcuni farmaci generici essenziali, al fine di incoraggiare i produttori a continuare la produzione.