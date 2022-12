Il paese dove tutti lavorano e rifiuta gli aiuti dell'Europa

La Commissione europea ha dato il via libera alla revisione del Pnrr lussemburghese. Ma a differenza delle modifiche richieste dall'Italia, mirate principalmente ad allungare i tempi di realizzazione degli obiettivi o ad avere più fondi da Bruxelles, il governo del Lussemburgo ha chiesto ed ottenuto la riduzione dei fondi che gli spettavano. La riduzione ammonta a poco più di 10 milioni di euro e farà scendere l'importo massimo di sussidi destinati al Granducato dagli originari 93,4 milioni di euro a 82,7 milioni di euro.

Dato il suo contributo finanziario ridotto, il Lussemburgo ha proposto di eliminare dal suo Pnrr un programma di formazione sulle competenze digitali destinato ai lavoratori disoccupati o beneficiari di cassa integrazione. Le autorità del Paese Ue hanno ottenuto la riduzione dei finanziamenti Ue spiegando a Bruxelles che il piano di formazione "non soddisfaceva le aspettative iniziali in termini di domanda". Ciò è spiegato - si legge in una nota della Commissione - principalmente da un rimbalzo più forte del previsto dell'economia lussemburghese nella primavera del 2021, con un gran numero di beneficiari del programma che sono tornati a lavoro con contratti a tempo pieno prima del previsto.

La Commissione ha concluso che il piano continua a contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate per il Lussemburgo, a sostenere la transizione verde e digitale e a costruire la resilienza economica e sociale. Il Pnrr lussemburghese, inoltre, continua a contenere importanti misure digitali, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle competenze e la riqualificazione. Ad esempio, il programma “FutureSkills” fornisce competenze trasversali, digitali e manageriali alle persone in cerca di lavoro, mentre la riforma “Skillsdësch” mira a progettare programmi di formazione professionale che aiutino i lavoratori e le persone in cerca di lavoro a migliorare le loro capacità di trovare un impiego durante le transizioni ecologica e digitale.

La palla passa ora al Consiglio Ue che avrà a disposizione quattro settimane per confermare il via libera alle riduzione dei fondi.