Mamma e quattro figli trovati morti in casa: padre in fuga

Orrore in Francia. I cadaveri di cinque persone sono stati rinvenuti la notte di Natale in un'abitazione di Meaux, comune nel Nord del Paese, a circa 40 chilometri da Parigi. Come confermato dal procuratore Jean-Baptiste Bladier, le vittime sono una donna e i suoi quattro figli.

Gli investigatori hanno avviato subito le indagini: il principale sospettato è il padre dei bambini, un uomo di 33 anni attualmente in fuga. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Versailles: secondo una prima ricostruzione riportata dai media francesi, il 33enne avrebbe massacrato tutta la sua famiglia con un'arma da taglio e poi si sarebbe allontanato in auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta del terzo caso di infanticidio multiplo avvenuto negli ultimi mesi in Francia. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. A ottobre invece, un gendarme aveva ucciso le tre figlie nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise, per poi togliersi la vita.