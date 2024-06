Albero crolla su un'auto e uccide 3 persone

Non solo il Nord Italia: anche Francia e Svizzera sono state colpite in queste ore da violenti temporali e piogge torrenziali che hanno provocato in tutto sei vittime.

Tre di loro si trovavano a bordo di un'auto nella regione nord-orientale dell'Aube, in Francia, quando un albero, crollato per il forte vento, li ha schiacciati uccidendoli sul colpo. Un quarto passeggero è stato ricoverato in terapia intensiva, riporta l'agenzia stampa francese Afp.

In Svizzera, nel Canton Ticino, una frana ha travolto e ucciso tre persone. I servizi di emergenza stanno valutando il modo migliore per evacuare 300 persone arrivate per un torneo di calcio a Peccia, mentre circa 70 persone sono state evacuate da una colonia estiva nel villaggio di Mogno. Le cattive condizioni meteorologiche stanno rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso, con diverse valli inaccessibili e tagliate fuori dalla rete elettrica. Il sistema di allerta federale ha anche affermato che una parte del cantone è priva di acqua potabile.