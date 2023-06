Di Maio twitta in inglese e arabo. Partono gli sfottò: "Un fake, non parla manco italiano"

Primo giorno di lavoro per Luigi Di Maio nel suo nuovo incarico di Rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo Persico. L'ex leader del Movimento 5 Stelle ha inaugurato il suo account Twitter ufficiale per il nuovo ruolo, con un messaggio in ben tre lingue: inglese, farsi e arabo. "Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l'Ue nel Golfo. Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell'Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise", ha scritto Di Maio.

Ma subito sono partiti i commenti ironici e gli sfottò da parte di diversi utenti italiani. "Deve essere per forza un account fake, perché non conosci neanche l'italiano", ha scritto un utente. "Vedi e vedi questo ha abolito sul serio la (sua) povertà. Alle grande", ha twittato un altro. Una terza persona ha allegato uno degli ormai celebri meme di Le più belle frasi di Osho, in cui si vede Di Maio concentrato mentre usa il computer e la: "Prima che faccio figure de me**a famme vedé se quello co du gobbe è il cammello o il dromedario". Un altro ancora ha pubblicato la celebre foto di quando è stato alzato in aria come una rockstar nella trattoria napoletana Nennella, e in cui fa il gesto dell'aeroplano, e la scritta "Just landed", appena atterrato.