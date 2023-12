Così le mafie usano il Bluetooth per importare la cocaina

La tecnologia Bluetooth ci ha semplificato la vita in molti modi, dalla possibilità di ascoltar musica usando casse o cuffiette senza fili, fino a quella di localizzare oggetti. I tracker Bluetooth sono piccoli dispositivi progettati per aiutare le persone a ritrovare oggetti personali, come chiavi e borse, e veicoli a rischio di furto. Possono essere attaccati a un oggetto che non si vuole perdere e collegati in modalità wireless al telefono cellulare o al tablet del proprietario. E a quanto pare anche la criminalità organizzata sta traendo vantaggio da questa tecnologia, utilizzandola per facilitare il commercio di droga.

L'Europol ha scoperto che le mafie utilizzano sempre più questi dispositivi per geolocalizzare i prodotti illeciti. Come riporta una nota dell'agenzia, la maggior parte dei casi segnalati riguarda il contrabbando di cocaina. I tracker bluetooth, sono stati scoperti sempre più frequentemente insieme alla droga proveniente solitamente dal Sudamerica, in container che arrivano nei nostri porti e trasportano prodotti alimentari. I trafficanti di sostanze stupefacenti li utilizzano per tracciare il transito dei carichi illeciti. Attraverso i tracker, il carico può essere rintracciato dopo l'arrivo nei porti e lì essere prelevato di nascosto, oppure il carico può essere seguito fino alla destinazione finale nei luoghi di stoccaggio nei mercati europei, e recuperato lì. E il giro d'affari è spaventoso.

Secondo il Rapporto globale sulla cocaina 2023, messo a punto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc), il mercato mondiale della cocaina è in crescita vertiginosa descrive come la coltivazione di coca che sarebbe aumentata del 35% dal 2020 al 2021, e il mercato che è concentrato nelle Americhe e in parte dell'Europa. L'Ue sta diventando un luogo di destinazione sempre più centrale con i trafficanti stanno anche diversificando le loro rotte, inviando sempre più cocaina nel Vecchio continente privilegiando i porti del Mare del Nord, come Anversa, Rotterdam e Amburgo, porti che hanno da tempo superato per importanza i tradizionali punti di ingresso in Spagna e Portogallo.

I porti marittimi dell'Unione europea movimentano ogni anno circa 90 milioni di container, ma le autorità sono in grado di ispezionarne solo tra il 2 e il 10%. E così si stima che negli ultimi anni almeno 200 tonnellate di cocaina siano state trafficate solo attraverso i porti di Anversa e Rotterdam, sfuggendo ai controlli. L'impossibilità di controllare tutti i container rappresenta una sfida per le forze dell'ordine e un'opportunità per le reti criminali che hanno bisogno di accedere agli hub logistici per facilitare le loro attività. E con l'aiuto delle nuove tecnologie, il loro lavoro diventa sempre più semplice.