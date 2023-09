Come la mafia usa Spotify per riciclare i proventi della droga

La mafia avrebbe trovato un nuovo stratagemma per riciclare il denaro sporco accumulato con le sue attività: il gigante dello streaming musicale Spotify. È quanto hanno scoperto i giornalisti di Svenska Dagbladet in un'inchiesta condotta in Svezia. Da diverso tempo, Stoccolma fa i conti con la crescita delle bande criminali legate al traffico di droga, gang che avrebbero cominciato ad assoldare tra le loro fila giovani rapper. Il sistema di riciclaggio verterebbe proprio su questi artisti e sui loro profili Spotify, piattaforma web nata proprio nel Paese scandinavo.

Come funziona il riciclaggio

Il meccanismo, secondo quanto riferito a Svenska Dagbladet da fonti vicine alle gang, sfrutta una falla già nota della piattaforma, quella che consente agli hacker di creare falsi streaming, manipolando di fatto i dati sugli ascolti e l'algoritmo di Spotify. Il primo passo, spiega il quotidiano svedese, è di convertire i proventi del crimine in bitcoin. Uno di questi hacker ha spiegato che la conversione avviene pagando i trader di criptovalute "contanti in mano" tramite gruppi appositi su Facebook.

In un secondo momento, le gang usano i bitcoin per per pagare le persone che vendono ascolti falsi su Spotify. I venditori, chiamati "bot di Telegram" perché commercializzavano i loro servizi su questa app di messagistica, non fanno altro che spingere determinati brani in alto nelle classifiche della piattaforma attraverso falsi streaming. A quel punto, la ruota comincia a girare da sola per inerzia: la falsa audience favorisce la visibilità del brano tra gli utenti, e così gli ascolti cominciano a crescere esponenzialmente, stavolta con streaming veri.

L'ultimo passo del riciclaggio è il pagamento delle royalties da parte di Spotify agli artisti legati alle gang e i cui ascolti sono stati artificialmente gonfiati (chiaramente a insaputa dei gestori della piattaforma): un milione di stream in Svezia vale fino a 5mila euro, ma gli hacker riescono anche a spostare gli ascolti in Paesi, come la Corea del Sud, dove le royalties sono più alte. In questo modo, i soldi della droga tornano ai criminali ripuliti e senza grosse perdite.

La zona grigia di Spotify

Come dicevamo, il fenomeno dei falsi streaming è noto da tempo: diversi esponenti del settore della musica hanno denunciato in passato che alcune case discografiche vi vanno ricorso per promuovere i loro artisti in quella che, secondo quanto dicono gli stessi manager di Spotify, è diventata la principale fonte di introito per l'industria musicale mondiale. Spotify ha dichiarato all'Afp che i flussi manipolati sono "una sfida" e che "ha lavorato duramente per affrontare questo problema". Attualmente, si legge in una nota della piattaforma, "meno dell’1% di tutti gli stream" è "artificiale". Secondo altre inchieste, però, la quota reale sarebbe tre o quattro volte più alta.

Una zona grigia che sarebbe sfruttata dalla criminalità, non solo in Svezia. Uno studio francese del 2023 ha messo in luce come tale fenomeno riguardi principalmente i rapper transalpini, molti dei quali sono noti alle forze dell'ordine per i loro legami con i boss della droga. Il sospetto è che anche in Francia le gang utilizzino Spotify per riciclare i loro proventi. "Spotify è diventato uno sportello bancario per le bande criminali", ha detto un agente sotto copertura svedese a Svenska Dagbladet. Nel 2022, la Svezia ha registrato 90 attentati e 391 sparatorie, 62 delle quali mortali, tutti riconducibili alla guerra per il controllo del mercato della droga.

