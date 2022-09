La presidente è monarchica, anche a Madrid 3 giorni di lutto per Elisabetta. Ma è polemica

Il lutto per la morte della regina Elisabetta II ha superato i confini del Regno Unito e anche del Commonwealth. Anche la regione di Madrid ha deciso di proclamare ben tre giorni di lutto, per omaggiare la monarca scomparsa. La decisione è stata presa dalla presidente della Comunità, Isabel Díaz Ayuso, politica conservatrice e fervente monarchica, scatenando le polemiche dlel'opposizione.

Il governo regionale ha precisato che, durante questi tre giorni, le bandiere ufficiali sventoleranno a mezz'asta negli edifici dell'amministrazione in segno di cordoglio e che verrà reso un omaggio postumo a Elisabetta illuminando la facciata principale della Real Casa de Correos, sede della presidenza di Madrid, con i colori della bandiera britannica. La Ayuso, ha espresso le sue condoglianze per la morte della sovrana in un messaggio su Twitter in cui l'ha definita "una donna iconica del XX secolo, che ha saputo reinventarsi dando la sua impronta personale" al Paese. "Simbolo di continuità, stabilità, di una comunità di popoli e di fede diffusa in tutto il mondo. Che riposi in pace", ha concluso Ayuso. "Il popolo di Madrid esprime le proprie condoglianze al popolo del Regno Unito in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II", ha twittato il sindaco della capitale, José Luis Martínez Almeida. Il suo vice, Begoña Villacís, ha dichiarato che i suoi 70 anni di regno rappresentano "una vita di dedizione al Regno Unito". "Una regina pioniera che ha ereditato un impero e che lascia in eredità un'istituzione moderna, apprezzata e molto amata dai suoi concittadini", ha dichiarato.

Ma non a tutti è piaciuta la scelta di Ayuso. Come riporta El Pais United Podemos ha criticato il fatto che sia stato decretato il lutto per una "una monarca straniera che ha poco a che fare" con la regione mentre, al contrario, non è stato reso omaggio alla "scrittrice madrilena emblematica" Almudena Grandes, morta a novembre e al cui funerale non ha partecipato la presidente della Comunità. Parlando con Onda Madrid, la portavoce del partito viola nell'Assemblea di Madrid, Carolina Alonso, ha dichiarato: "Non pensiamo che sia appropriato". "Questi sono i temi tipici su cui si concentra il presidente", ha detto Alonso, temi che il partito di opposizione non capisce "molto bene".