L'Ong russa che assiste le madri dei militari in Ucraina: "Non pensavano che ci sarebbe stata una guerra"

Giovedì 24 febbraio Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare nel Donbass, dando inizio all'invasione dell'Ucraina. Da quel momento, i telefoni del Comitato delle Madri dei Soldati, una Ong russa che difende i diritti dei militari, non hanno smesso di squillare neanche per un attimo. A chiamare sono genitori e parenti dei combattenti russi, in lacrime, perché da quasi una settimana non hanno notizie dei loro figli e tentano disperatamente di capire quale sarà il loro destino.

Svetlana Golub, la direttrice dell’Ong ha spiegato che le famiglie dei militari sono completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo ai loro cari. “Non avevano idea che un'operazione speciale militare stesse per accadere", ha detto, spiegando che molti di quelli che chiamano non hanno loro notizie da inizio febbraio.

In tempo di pace, l’organizzazione si batte per i diritti dei soldati, ma in questo momento tutti i loro sforzi sono concentrati sul conflitto in Ucraina. In questo momento stanno utilizzando il proprio database per tentare di localizzare i soldati, inviando richieste ai funzionari su dove si trovano e sul loro stato.

Oltre ad assistere le famiglie che cercavano di localizzare i loro parenti, il Comitato delle Madri dei Soldati spera anche di riportare indietro i corpi dei militari che sono già stati uccisi. Golub ha detto che hanno deciso di prendere in mano la questione dopo aver capito che il ministero della Difesa "stava tirando per le lunghe" sulla restituzione dei corpi.

La Russia non ha rilasciato quasi nessuna informazione sui danni subiti. Domenica, per la prima volta dall’inizio dell’attacco, il ministero della difesa russo ha ammesso che vi fossero "soldati morti e feriti tra i nostri compagni", ma ha aggiunto che "il numero di nazionalisti ucraini distrutti supera di gran lunga" il numero delle vittime russe.

Secondo Golum i numeri dei decessi potrebbe essere invece molto elevato. Secondo quanto spiegato al Guardian da Rob Lee, un esperto militare russo ed ex marine statunitense, molti dei soldati schierati dalla Russia potrebbero non avere l’addestramento necessario per combattere questa guerra. Inoltre, "sta diventando chiaro che Putin ha parlato dell'invasione solo agli ufficiali molto anziani. I soldati sembrano essere completamente ignari di quale sia la loro missione in Ucraina", ha detto.

Secondo Lee, questa impreparazione potrebbe avere un "impatto massiccio" sul morale dei soldati, poiché la Russia è destinata a intensificare i suoi combattimenti mentre affronta una forte e ampia resistenza ucraina. "Bisogna addestrare psicologicamente i propri soldati a combattere una guerra d'insurrezione. Emotivamente, è molto difficile combattere contro un paese il cui popolo non vuole che tu sia lì. L'esercito russo ha già commesso alcuni errori fondamentali, dal livello strategico a quello tattico. "Il problema del morale è destinato a crescere se vediamo combattere nelle città con tutte le conseguenze mortali che quel tipo di guerra porta", ha aggiunto.