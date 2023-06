La madre che tiene il figlio nascosto al resto del mondo per 14 anni: "Un fantasma"

Ha rinchiuso il figlio in casa, senza farlo uscire se non raramente dalla propria abitazione, per 14 anni. Ora questa madre rischia il carcere. Succede in Francia, e la notizia, tanto drammatica quanto surreale, trova ampio spazio sui giornali transalpini. A Rennes, in Bretagna, la scorsa estate una donna di 48 anni e suo figlio di 14 vanno in ospedale per una reazione allergica del ragazzo. Inizia tutto così. I medici hanno davanti a loro un adolescente magrissimo, che pesa solo 25 kg, alto meno di un metro e mezzo, che non riesce in quel momento a esprimersi in modo del tutto chiaro, e la segnalazione ai servizi sociali è inevitabile conseguenza. Viene fuori che di quel ragazzo, nato all'estero, nessuno sa nulla. Un fantasma.

La madre spiegherà poi di aver provveduto personalmente, lei e solo lei, all'educazione del figlio senza mandarlo a scuola (in Francia è vietato farlo senza darne comunicazione dettagliata). Il bimbo, ora ragazzino, non era mai stato vaccinato e non aveva mai visto un medico in vita sua. Solo quella brutta forma di allergia aveva costretto la 48enne a rivolgersi a un professionista. Ha poi spiegato agli inquirenti che si sono interessati al caso di non aver mai fatto mancare niente al figlio e che è sempre stato nutrito in modo adeguato.

"Eravamo felici, e adesso siamo infelici entrambi - si dispera ora la donna - abbiamo vissuto per una decina di anni a Parigi. Andavamo nei musei e a teatro, a mio figlio non è mai mancato nulla". Per il legale della donna, il giovanotto "ha un alto potenziale intellettuale, si è istruito da solo, è appassionato di storia, è più maturo della sua età ma ha vissuto quasi simbiosi con la madre".

Dalla scorsa estate lui è stato trasferito in comunità, ma ha ribadito di essersi sempre trovato benissimo con la madre e che non immagina la sua vita senza lei al fianco. "Qualcuno crede che io vivessi come un vampiro, ma è completamente falso - si legge nella sua testimonianza, riportata da Le Figaro e ripresa da tutta la stampa d'oltralpe -. Non ho mai vissuto da recluso, per esempio ho partecipato a tornei di carte. Vivevo in un ambiente molto ricco, mia madre mi portava dagli antiquari, nelle librerie, facevo cose che mi piacevano. Adesso in istituto subisco le violenze e gli insulti degli altri bambini. Ora resto spesso chiuso nella mia camera a leggere per ore e ore. Voglio mia madre".

Il 14enne nega problemi sul fronte del cibo: "A casa, se avevo fame, potevo prendere quello che volevo, da quando sono qui, è stato l'esatto contrario. Non tutto mi piace e spesso devo comprarmi da mangiare con i soldi che mi dà mia madre quando ci vediamo". Nel processo si dovrà appurare se e quanto di patologico e pericoloso ci fosse (e ancora ci sia) nella relazione madre-figlio. La donna sarà incriminata per aver violato la legge sull'obbligo scolastico, ma anche per aver violato leggi che tutelano la salute e l'incolumità di un minorenne. In teoria rischia fino a sette anni di carcere e una maxi-multa.

