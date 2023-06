Bimbo di 6 mesi muore in auto dimenticato dalla madre

Ci sono circa mille chilometri tra Roma e la città belga di Charleroi. Mille chilometri che ieri, 7 giugno, sono state annullate da una comune tragedia: quella della piccola Stella, 14 mesi, morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre nel parcheggio della Cecchignola. E quella di un bebè di 6 mesi, anche lui deceduto all'interno dell'auto dove la madre lo aveva lasciato convinta di averlo già consegnato all'asilo.

Due drammi paralleli, avvenuti più o meno nelle stesse ore. Come per il padre di Stella, anche la madre del piccolo bambino belga stava andando al lavoro. Avrebbe dovuto lasciare il figlioletto nell'asilo dell'ospedale in cui è impiegata, ma per un blackout mentale ha parcheggiato la vettura davanti l'ospedale di e si è recata in ufficio. Il piccolo è rimasto chiuso in macchina per diverse ore, al sole. È stata una guardia a scoprire il bambino intorno alle 17,30. Poi sono intervenuti i soccorsi, ma era troppo tardi.

Continua a leggere su Today