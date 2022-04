Maddie McCann, la svolta: indagato ufficialmente un pedofilo tedesco

Christian Brueckner, cittadino tedesco di 44 anni in precedenza condannato per stupro, è ora formalmente indagato dalla polizia portoghese per la scomparsa di Madeleine McCann. La bambina inglese sparì nel nulla quando aveva appena 3 anni. La vicenda comincia la dannata sera del 3 maggio 2007, quando i genitori, Kate e Gerry McCann, misero Maddie a dormire, assieme alle sue due sorelline più piccole, in una stanza del resort nel Portogallo meridionale dove stavano trascorrendo le vacanze. Poi la coppia andò a cena in un ristorante a cinquanta metri di distanza dall’appartamento. Al loro ritorno, la bambina non c’era più.

La scelta delle autorità portoghesi di identificare Christian Brueckner come “sospetto formale” potrebbe essere correlata all’avvicinarsi del quindicesimo anniversario dalla scomparsa della piccola. Il diritto penale portoghese prevede infatti che la prescrizione dei reati con una pena detentiva dai 10 anni in su scatti dopo soli 15 anni dal giorno del delitto.

Brueckner è da anni il principale sospettato per la scomparsa della piccola. L’uomo è un pedofilo già condannato per abusi sessuali su minori e per lo stupro di una donna americana di 72 anni. Oggi si trova nella prigione di Oldenburg, nel Nord della Germania.

All’epoca della sparizione di Maddie, Brueckner viveva in un van nella stessa zona del Portogallo meridionale in cui si concentrarono le disperate ricerche della bambina. Il provvedimento di indagine a suo carico, secondo la stampa britannica, potrebbe consentire di estradare Brueckner in Portogallo per un interrogatorio formale.

Si tratta della prima volta che i pubblici ministeri portoghesi identificano un sospetto ufficiale da quando Kate e Gerry McCann, i genitori di Madeleine, erano finiti al centro delle indagini nel 2007. Successivamente i due furono scagionati.