Macron ai francesi: "Siate sobri, in inverno risparmiare il 10% di ciò che consumiamo"

Sobrietà energetica. È quanto ha chiesto ai suoi concittadini il presidente francese Emmanuel Macron in vista del difficile inverno che attende l'Europa: “Ognuno ha il suo ruolo da svolgere” , ha detto il capo dell'Eliseo, fissando anche un obiettivo di massima: “Risparmiare il 10% di ciò che consumiamo attualmente” . Parole, che sono arrivate a margine di una video-conferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e nel pieno delle trattative a Bruxelles sulle misure da intraprendere per rispondere ai rincari delle bollette energetiche.

Proprio su questo punto, Macron ha detto di essere a favore di un tetto al prezzo del gas russo: "Se la Commissione decidesse di fissare un tetto al prezzo del gas acquistato dai gasdotti dalla Russia, la Francia sosterrebbe tale misura", ha dichiarato. Niente da fare, invece, sul MidCat, il gasdotto a cui lavora la Germania per collegare i terminali di gas naturale liquefatto (gnl) di Spagna e Portogallo alle sue riserve, e che potrebbe aiutare Berlino a far fronte allo stop delle forniture russe e alla carenza di terminali gnl sulla sua costa. Ma tra la Penisola iberica e la Germania c'è la Francia, e Macron non pare essere d'accordo.

Se solidarietà tra Parigi e Berlino ci sarà, quella avverrà con l'elettricità delle sue centrali nucleari, mentre per il gas si può agire in altri modi: "Siamo a favore di pratiche comuni di acquisto del gas, che permetterebbero di acquistarlo a un prezzo inferiore", ha detto, parlando anche a nome di Scholz. Macron ha anche parlato di un'alternativa alla tassa sui profitti extra dei big dell'energia, che non sembra trovare consenso a Bruxelles: “Stiamo difendendo un meccanismo di contribuzione europea che sarebbe richiesto agli operatori energetici”, ha dichiarato.

Tornando al tema della sobrietà, Macron ha detto che a suo avviso è necessario abbassare l'aria condizionata quando fa caldo e, quest'inverno, “attenersi a un riferimento di riscaldamento di circa 19°C nella stanza”. Con queste misure, "abbastanza spontaneamente, il Paese potrà raggiungere i suoi obiettivi di sobrietà ed evitare così di andare verso qualcosa di più coercitivo, il razionamento", ha aggiunto, a mo' di avvertimento.