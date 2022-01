Macron non si tira indietro: "Rivendico di voler rompere le scatole ai no vax"

Il presidente francese Emmanuel Macron rivendica di voler rompere le scatole (versione gentile del francese 'emmerder') ai no vax, secondo l'espressione usata in un'intervista a Le Parisien e che ha provocato tante polemiche.

In una conferenza stampa a Parigi in occasione dell'avvio del semestre di presidenza francese dell'Ue, Macron ha detto: "Ci si può turbare per delle forme di espressione che possono apparire familiari e che riconosco totalmente", ha affermato Macron. Piuttosto,"a me turba la situazione nella quale siamo, la vera frattura del Paese è qui, quando alcuni fanno della loro libertà, che diventa irresponsabilità, uno slogan", ha scandito, senza indietreggiare rispetto alla durezza dei toni usati.

In un'intervista a "Le Parisien", Macron ha detto: "Non intendo certo far arrabbiare i francesi... ma i non vaccinati, ho molta voglia di rompergli le p***. E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia". Il presidente ha usato un verbo molto colorito e per certi versi intraducibile: "Emmerder" (l'etimologia non mente). Insomma, Macron vuole mettere nei guai i no vax. Rompergli le scatole (eufemismo). Fino alla fine. Come? L'idea del governo è quella di consentire l'accesso alla maggior parte dei luoghi pubblici solo a chi si è vaccinato o è guarito dal Covid. "Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della vita sociale" ha spiegato Macron, aggiungendo che "in democrazia il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità".