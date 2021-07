Macron come Hitler sul cartellone, e il presidente fa causa al No-Vax

Diversi manifesti equiparavano il presidente al dittatore nazista con la scritta: “Obbedisci e fatti vaccinare”. L'autore del gesto dovrà ora difendersi in tribunale per l'attacco

Lo aveva dipinto con le sembianze di Hitler per contestare la linea dura sul Green Pass per provare a fermare l'avanzata del coronavirus. La cosa non è piaciuta ad Emmanuel Macron che ha deciso di fare causa all'autore di alcuni cartelloni pubblicitari sui quali era stato affisso un fotomontaggio che ritraeva il presidente francese trasformato in nazista con baffetti e in uniforme, al braccio una fascia con il simbolo de La Rem (La République en marche) e la scritta 'Obbedisci e fatti vaccinare'.

A finire in tribunale sarà Michel Ange Flori, che aveva messo in atto il suo gesto di protesta a Tolone e Seyne-sur-Mer, dove ha fatto affiggere i manifesti grandi quattro metri per tre, su uno dei quali qualcuno ha scritto poi “vergogna". Il reato di "oltraggio al presidente della Repubblica" è stato abrogato nel 2013 dopo una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che condannava la Francia, ma il capo dello Stato è protetto dall'insulto e dalla diffamazione pubblica come qualsiasi comune cittadino, anche se le azioni penali da parte dell'Eliseo sono rarissime, perché vengono percepite come un attacco alla libertà di espressione.

In questo caso Macron ha ritenuto il gesto troppo grave e per questo ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia. L'autore dei manifesti si è difeso dicendo: "Ho messo Hitler, ma potrebbe essere Stalin, oppure Charlie Chaplin ne Il dittatore". A suo avviso questi manifesti mirano a mettere in discussione "questa democrazia in cui le decisioni vengono prese senza discussione in un consiglio sanitario". Il ministro per gli Affari europei Clément Beaune ha condannato la retorica dell'uomo, affermando: "Vorrei che ci fossero molte dittature come la Francia nel mondo".