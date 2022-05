“Macron chiese di squalificare i Maneskin dall’Eurovision”

L’Eurovision vinto dai Maneskin lo scorso anno suscitò la reazione indignata del presidente francese Emmanuel Macron, che cercò di far squalificare la band romana per far trionfare la sua connazionale Barbara Pravi, arrivata seconda alla gara. Convinto che il frontman Damiano David avesse consumato cocaina in diretta tv, accusa che poi si rivelò falsa, il capo dell’Eliseo scrisse personalmente a un presentatore francese per chiedergli di “fare qualcosa”. Il retroscena è venuto a galla nelle ultime ore grazie ad un’intervista pubblicata dalla Bbc.

Mentre il conteggio dei voti era ancora in corso, ha raccontato il presentatore francese Stéphane Bern alla rete pubblica britannica, iniziarono a circolare accuse secondo le quali il cantante aveva sniffato cocaina durante la finale. Bern non stava presentando il festival, ma aveva il ruolo di commentatore della gara. Iniziò quindi a ricevere molte segnalazioni delle immagini sospette che circolavano sui social.

Tra i tanti messaggi ricevuti da Bern c’era anche quello del presidente francese. “Devi far qualcosa, per favore”, scrisse Macron. Tra le altre sollecitazioni oggi ricordate dal presentatore c’era pure quella del ministro francese per gli Affari europei, Clement Beaune. “Si trovava a Rotterdam per il concorso, mi ha anche inviato messaggi dicendo: 'Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa’”, fu la richiesta pressante del ministro.

Il caso era scoppiato dopo che le immagini che mostravano il cantante Damiano David chinato verso il tavolino avevano fatto pensare a tanti utenti social che il frontman del gruppo avesse sniffato cocaina dal vivo. Tuttavia i Maneskin negarono subito le accuse e si offrirono di fare un test rapido per dimostrare la loro innocenza. Test che risultò negativo.