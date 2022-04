Macron aggredito durante la sua prima uscita pubblica da presidente rieletto

Piuttosto burrascola la prima uscita pubblica di Emmanuel Macron dopo la sua rielezione, Nel corso di una visita in un mercato dell'hinterland di Parigi, il presidente della Repubblica francese è oggetto di un fitto lancio di pomodori che il politico è però riuscito a schivare.

Doveva essere una passeggiata tra gli elettori in un mercato cittadino, un modo per corteggiare gli elettori di sinistra in vista delle legislative, la prima passeggiata per il presidente, appena rieletto all'Eliseo. Ed è finita nel trambusto e nel caos perchè qualcuno, evidentemente non soddisfatto del quinquennato, ha deciso di prendersela con il presidente mentre salutava gli elettori nella piazza del mercato di Saint-Christophe, nel quartiere di Cergy, a nordovest di Parigi, tre giorni dopo la sua vittoria elettorale. Una visita a sorpresa in un sobborgo operaio in mano ai socialisti: ha passeggiato per il mercato, chiacchierato con i giovani, posato per qualche selfie.

Dopo il lancio dei pomodori il servizio di sicurezza è immediatamente intervenuto aprendo un grande ombrello nero a protezione del presidente. In un altro video, pubblicato da un utente su Twitter, si vede una persona salire su un banco del mercato e lanciarsi in direzione del presidente.

In seguito a questi episodi il leader de La République en Marche ha ripreso la sua visita come se nulla fosse successo. Parlando con i giornalisti in quello che il sindaco locale ha definito il quartiere più povero della città, Macron ha sostenuto che "bisogna dare più mezzi alla scuola e agli insegnanti, occuparsi della sanità, la metà delle mamme qui mi ha parlato di questo, e la terza cosa è il lavoro". "Sono io il depositario di queste collere...", ha poi voluto sottolineare. "Voglio che tutti lavorino insieme per trovare delle soluzioni", ha proseguito, prima di dirsi colpito per l'accoglienza ricevuta.