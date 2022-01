Il M5s perde la vicepresidenza del Parlamento Ue. Fuori anche la Lega

Il Movimento 5 stelle perde la vicepresidenza del Parlamento europeo: Fabio Massimo Castaldo, che era stato eletto un po' a sorpresa nel 2019 nel quadro dell'accordo che aveva portato David Sassoli sullo scranno più alto di Strasburgo, è fuori dall'elenco dei 14 vice della neo presidente Roberta Metsola (Ppe). Resta senza vicepresidenza anche il gruppo Identità e democrazia, che aveva schierato la leghista Mara Bizzotto.

Su Id pesa evidentemente ancora il "cordone sanitario" posto dalle principali forze politiche dell'Eurocamera: per numero di deputati (70), il gruppo della Lega è il quinto dell'emiciclo, superando l'altra formazione di destra, l'Ecr di cui fa parte FdI, e la sinistra della Gue, che però hanno entrambe ottenuto un posto. Il grosso delle cariche, come da accordi, è andato al gruppo dei socialisti e democratici S&D, che ha ottenuto 5 vicepresidenti, tra cui Pina Picierno, esponente del Pd e unica italiana eletta tra i 14.

In una nota, Picierno ha sottolineato il “momento molto difficile” in cui si sono svolte queste elezioni, riferendosi alla recente scomparsa del presidente uscente dell’Europarlamento David Sassoli. Ora, ha dichiarato la deputata, “dobbiamo lavorare nel solco tracciato da Sassoli, valorizzando tutte le potenzialità e gli strumenti del Parlamento europeo, legando la funzione dell’Aula alle nuove sfide che ci attendono”.

Dopo S&D, in quanto a vicepresidenti, ci sono i popolari del Ppe e i liberali di Renew, che hanno ottenuto 3 posti a testa (ma i popolari hanno anche la presidenza con la maltese Metsola). Le restanti tre poltrone sono state spartite tra Greens, Gue e Ecr. Se la sinistra ha confermato il suo vicepresidente uscente (il greco Papadimoulis), gli ecologisti hanno rischiato di restare a secco, e alla fine hanno riconfermato solo uno dei due ex vicepresidenti, la finlandese Hautala. Ad avvantaggiarsi l'Ecr, che ha ottenuto un seggio con il lettone Roberts Zile.

I conservatori, il gruppo di Fratelli d’Italia e, soprattutto, dei polacchi del PiS, sono senza dubbio tra i vincitori del rinnovo delle cariche parlamentari di medio termine, almeno per ora (bisognerà vedere cosa accadrà nelle cariche apicali delle commissioni per fare un bilancio completo). Per esempio, la Lega, a differenza di quanto successe nel 2019, non ha gridato allo scandalo e, tramite il capogruppo di Id, Marco Zanni, ha espresso fiducia nel nuovo corso parlamentare determinato dall'elezione della neo presidente Metsola: "Il teatrino portato avanti finora dalle forze illiberali inizia a incrinarsi", ha detto in una nota, con chiaro riferimento al cordone sanitario di Ppe, socialisti e liberali (le tre forze della maggioranza) che ha finora tenuto il Carroccio e i suoi alleati fuori dalle cariche che contano.

L'elezione del conservatore Zile potrebbe essere il sintomo di uno spostamento più a destra dell'Eurocamera, che finora è andata avanti con una maggioranza (la cosiddetta maggioranza Ursula dal nome della presidente della Commissione von der Leyen) che si è allargata più spesso sul fronte progressista (Verdi e Gue), ma anche su quello conservatore. Se gli equilibri cambieranno, lo si vedrà su file importanti come quelli sul Green deal.

E il M5s? Se nel 2019, la delegazione pentastellata aveva fatto valere il suo peso nonostante la mancanza di un gruppo di riferimento, stavolta, considerati anche i cambi di casacca di ben sei deputati (4 nei Greens, 1 in Renew e 1 nel Ppe), il gioco non è riuscito. Certo, nel 2019 potevano vantare anche un presidente del Consiglio in carica (Giuseppe Conte) e un asse non troppo segreto con Sassoli. Questo asse si è rafforzato strada facendo, tanto che qualche mese fa si è parlato di un ingresso della delegazione 5 stelle nel gruppo S&D. A fermare la nuova alleanza, pare siano stati sia i malpancisti tra le fila dei socialisti, sia il timore nel movimento di perdere la vicepresidenza del Parlamento europeo. Si vedrà se la sconfitta di Castaldo consentirà ai 5 stelle di avere finalmente un gruppo politico e dunque maggiori mezzi per agire a livello parlamentare.