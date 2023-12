Nel Paese più ricco del mondo è vietato fare l'elemosina per strada

Niente più accattonaggio per strada nella città di Lussemburgo. Di nuovo. È quanto ha deciso il nuovo ministro degli Interni del piccolo Stato nordeuropeo, Léon Gloden, che ha annullato la sospensione del divieto di fare l'elemosina per strada nella capitale.

La decisione presa da Gloden, che prenderà la forma di un regolamento di polizia, verrà pubblicata martedì prossimo ed entrerà in vigore dopo tre giorni. Di fatto, come riporta il quotidiano Luxembourg Times, si tratta di rendere operative le misure già approvate dal consiglio comunale di Lussemburgo, che lo scorso marzo aveva deciso di vietare l'accattonaggio in alcune zone della capitale (come le vie commerciali e i parchi pubblici) tra le 7 e le 22. La precedente ministra, Taina Bofferding, si era rifiutata di tradurre questa deliberazione in legge, impedendo alle forze dell'ordine di far rispettare il divieto.

La delibera comunale è stata accolta con forte opposizione dalle associazioni per i diritti umani e da diverse personalità politiche lussemburghesi, secondo le quali le norme nazionali sono già sufficienti a limitare le forme più "aggressive" di accattonaggio e quelle "organizzate". Le nuove norme, sostengono gli oppositori, rischiano di mettere in ulteriore difficoltà soggetti già fragili da un punto di vista socio-economico.

Ma la stretta fa parte di un corso più securitario della politica locale: lo scorso novembre, la capitale ha annunciato che impiegherà agenti di sicurezza privati nei principali parchi pubblici, e ci sono discussioni riguardo all'introduzione del taser nell'equipaggiamento della polizia.

Il Lussemburgo è il Paese più piccolo dell'Unione europea, ma è anche lo Stato più ricco del mondo: il reddito pro capite del Granducato ammontava nel 2022 a quasi 130mila dollari.