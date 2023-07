Lukashenko a Putin: "I mercenari Wagner vogliono entrare in Polonia"

I mercenari della Wagner vorrebbero lasciare la Bielorussia, nella quale sono al momento ospitati, e fare un'incursione in Polonia. Lo avrebbe affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l'incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a San Pietroburgo. Un canale Telegram legato a Lukashenko, citato anche dall'agenzia russa Interfax, lo ha citato sostenendo che parlando in tono scherzoso con il leader del Cremlino, avrebbe affermato che i combattenti della compagnia militare privata, che ora stanno addestrando alcuni reggimenti dell'esercito bielorusso, sarebbero intenzionati a spingersi oltre il confine con la Polonia, Paese membro della Nato.

"I ragazzi del Wagner hanno iniziato a stressarci - vogliono andare in giro. Vogliono fare un viaggio a Varsavia e Rzeszow", ha dichiarato. Non c'è alcuna indicazione che Lukashenko stesse seriamente prendendo in considerazione questa idea, anzi, il presidente bielorusso ha poi rassicurato Putin: "Li tengo al campo, in Bielorussia, come abbiamo concordato, e non voglio spostarli da lì perché non sono di buon umore. E dobbiamo dargliene atto, sono al corrente di tutto ciò che accade intorno all'Unione. Ma è solo un dettaglio", ha detto.

La Russia e la Bielorussia sono legate in un partenariato chiamato "Stato dell'Unione", in cui Mosca è di gran lunga l'attore dominante. Ma Lukashenko ha dimostrato la sua utilità a Putin fin dall'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022, permettendo a Mosca di usare il suo territorio come piattaforma di lancio all'inizio della guerra. In seguito ha permesso alle forze russe di addestrarsi nelle sue basi militari, ha condotto frequenti esercitazioni congiunte e ha preso in consegna le armi nucleari tattiche che Putin ha collocato in Bielorussia, con un'azione ampiamente condannata dall'Occidente.

Lukashenko ha portato al suo incontro con Putin una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dell'Unione: "Sono già stati coinvolti molti mercenari e le principali riserve strategiche. Ciò dimostra che questa politica sconsiderata di gettare persone impreparate e mercenari nella brace non porterà a nulla", ha detto.

"Stanno coinvolgendo attivamente i mercenari. Vi ho portato appositamente una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dell'Unione, vediamo che si sta preparando il terreno. Diciamo che una delle brigate ha trovato posto a 40 chilometri da Brest. Erano a 500 chilometri di distanza, si sono spostati di 40 chilometri. Vi mostro la mappa. Possiamo vederla tutta. E a poco più di 100 chilometri da Grodno, la seconda brigata è stata trasferita. Hanno una divisione, ma finora sono arrivate le brigate. E Rzeszow sta diventando attiva, un campo d'aviazione dove gli americani stanno spostando le attrezzature", ha detto il presidente bielorusso, citato dall'agenzia statale Belta.

