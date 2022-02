Le lotte tra cammelli finiscono nel mirino degli animalisti

Da circa quarant’anni in Turchia si svolge un festival molto particolare: un campionato di lotta tra cammelli. Non è l'unico evento di questo tipo nel Paese, ma quello di Selçuk, nella provincia di Izmir, è senza dubbio il più famoso, tanto da richiamare ogni anno un pubblico di circa 20mila persone.

Quest’anno l’evento è stato condannato duramente dagli animalisti e definito come un "quadro di vergogna". Gulgun Hamamcioglu, il rappresentante di Izmir per la Federazione dei Diritti degli Animali, ha detto a Reuters che spingere gli animali a combattere è un "grande crimine": i cammelli finiscono per restare feriti e a volte "si uccidono a vicenda". La gente "si diverte e forse ne trae un profitto finanziario. Per favore, fermiamo tutti insieme questa vergogna per l'umanità", ha aggiunto.

Le partite si svolgono in inverno, durante la stagione degli amori del cammello. I maschi vengono fatti combattere tra loro per contendersi la femmina del gruppo. I combattimenti di solito durano alcuni minuti fino a quando il più forte sconfigge il più debole, o fino a quando quest'ultimo urla o semplicemente scappa tra la folla. Nel caso in cui qualcosa vada storto un gruppo di assistenti li sorveglia sempre da vicino pronti a separare i combattenti, assicurandosi che gli animali escano dalla lotta sani e salvi.

Mehmet Falakali, ex capo dell'ufficio del ministero del Turismo a Selcuk, ha difeso la pratica dicendo che i cammelli non possono farsi male, dato che le regole prevedono l'intervento dello staff per separare i cammelli quando gli scontri diventavano troppo intensi. "Le persone che hanno il compito di separare i cammelli li allontanano l'uno dall'altro quando l'arbitro vede uno sviluppo (negativo)", ha detto. Necip Cotura, che iscrive i suoi tre cammelli alle gare, ha detto che l'evento "è qualcosa che si fa con amore. Non è un combattimento, è una lotta, proprio come il wrestling", ha spiegato.

La tradizione che ha avuto origine migliaia di anni fa è ora considerata in declino poiché solo i ricchi possono permettersi di tenere, nutrire e addestrare cammelli esclusivamente per le competizioni di lotta. Qualche tempo fa, il fenomeno era diffuso in tutta la regione anatolica della Turchia, e oggi è principalmente limitato alle coste dell'Egeo e del Mediterraneo. Tuttavia, si può assistere alla tradizione secolare in una varietà di campionati, tra cui la Camel Wrestling League che inizia a metà dicembre e continua fino a marzo. Le partite si tengono in diverse località, ma la più popolare è appunto quella di Selçuk che si trova nella provincia di Izmir.