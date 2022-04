Londra manda 8mila soldati in Est Europa, contro il rischio di espansione del conflitto

Circa 8mila soldati britannici verranno inviati in Europa orientale per prendere parte ad esercitazioni militari, in vista del rischio di un'espansione nel continente della guerra in Ucraina. Le truppe verranno dislocate in diverse nazioni, dalla Finlandia alla Macedonia del Nord, in uno dei più vasti dispiegamenti del dopo Guerra Fredda. Assieme alle truppe verranno dislocati neli prossimi mesi decine di carri armati e più di 100 veicoli corazzati da combattimento.

Alle forze britanniche si uniranno decine di migliaia di soldati della Nato e e degli alleati del Joint Expeditionary Force, il corpo di spedizione a guida britannica composto anche da altre nazioni, tra cui Danimarca, Islanda e Norvegia. Le previste esercitazioni, ha reso noto il Segretario di Stato alla Difesa di Londra, Ben Wallace, miglioreranno la capacità delle truppe britanniche e finlandesi di lavorare insieme, "scoraggiando l'aggressione russa in Scandinavia e negli Stati baltici". Per il segretario alla Difesa Ben Wallace l'iniziativa darà prova di "solidarietà e forza": "La sicurezza dell'Europa non è mai stata così importante", ha detto il membro del governo di Boris Johnson.

Le truppe dello Squadrone B degli Ussari Reali della Regina saranno schierate in Finlandia questa settimana per prendere parte all'Esercitazione Freccia, volta a scoraggiare l'aggressione russa. Saranno incorporati in una brigata corazzata finlandese con truppe provenienti da Stati Uniti, Lettonia ed Estonia. L'esercitazione Hedgehog, che si terrà a maggio, coinvolgerà il gruppo tattico Royal Welsh e il Royal Tank Regiment, con esercitazioni pianificate al confine tra Estonia e Lettonia insieme a 18mila soldati della Nato, inclusi soldati francesi e danesi che fanno parte della presenza avanzata dell'Alleanza atlantica a guida britannica. Hedgehog, la più grande esercitazione militare in Estonia, si svolge ogni quattro anni.