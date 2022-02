Londra prende “sul serio” gli impegni della Russia sulla pace con Kiev. Ma la tensione resta alta

Mentre le esercitazioni militari russe vanno avanti, i negoziati ripartono dalla fiducia reciproca. Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, ha garantito che prenderà “sul serio” le rassicurazioni fornite dal suo omologo russo, Sergey Shoygu. Quest’ultimo, nel colloquio di oggi a Mosca tra i due, avrebbe affermato che la Russia non ha l'intenzione di invadere l’Ucraina. Il ministro russo avrebbe anche chiarito che vi sarebbero “tragiche conseguenze” in caso di invasione.

Le parole di Wallace sulle rassicurazioni di Shoygu non hanno però ancora trovato conferma nelle dichiarazioni del Cremlino. Un particolare da non sottovalutare, visti i precedenti. Pochi giorni fa, dopo l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo russo Vladimir Putin, quello con tanto di tavolone che teneva a debita distanza i due leader, si era ripetuto un copione simile con un epilogo tutt’altro che positivo per la prosecuzione dei negoziati.

Dopo l’incontro a Mosca, Macron era infatti volato a Kiev dove aveva dichiarato che Putin gli aveva garantito personalmente che la Russia non avrebbe fatto altre operazioni militari vicino al confine con l’Ucraina. Una versione poi seccamente smentita dal Cremlino, che ha definito “non vere” le ricostruzioni di Macron. E ormai importa poco sapere chi ha ragione, dal momento che ieri la Russia ha iniziato l’operazione militare congiunta con la Bielorussia che, secondo alcuni analisti, potrebbe rappresentare il preludio della temuta invasione dell’Ucraina.

Tuttavia, le parole dell’esponente del governo britannico, uno degli esecutivi europei più ostili a Mosca, sono ‘condite’ da un attestato di stima professionale verso l’omologo russo che renderebbero l’eventuale smentita del Cremlino ancora più clamorosa del caso Putin-Macron. Wallace ha infatti dichiarato ai giornalisti di avere grande rispetto per Shoygu. “Si tratta di un professionista, di un ministro di grande esperienza”, ha detto riferendosi all’omologo russo. “E quando mi dicono che non invaderanno l’Ucraina, li prenderemo sul serio”, ha ripetuto il ministro britannico. “Ma staremo a guardare le azioni che accompagneranno queste dichiarazioni”, ha concluso Wallace. In altre parole, fidarsi è bene non fidarsi è meglio.