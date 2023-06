"Batman" sconfigge l'azienda italiana di vestiti di carnevale

Il famoso logo di Batman non è un bene comune: chiunque voglia usarlo dovrà pagare i relativi diritti al suo legittimo proprietario, ossia alla DC Comics, il gigante dei fumetti Usa. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Unione europea, che ha respinto il ricorso presentato da Commerciale italiana, azienda tricolore specializzata nella vendita di vestiti di carnevale.

La vicenda nasce nel 2019, quando Commerciale italiana si è rivolta all'Euipo, l'ufficio europeo per la proprietà intellettuale. Il famoso logo di Batman, un pipistrello stilizzato all'interno di una cornice ovale, è stato registrato nel lontano 1998 presso l'Euipo dalla DC Comics, in modo da impedirne lo sfruttamento commerciale da parte di altre aziende. Quattro anni fa, però, l'azienda italiana ha presentato ricorso (prima alla stessa Euipo, e poi alla giustizia Ue), sostenendo che la proprietà esclusiva di tale marchio non sia legittimata dalle leggi europee in quanto fa riferimento a un personaggio di finzione. E chiedendo sostanzialmente di poter utilizzare il logo liberamente per una serie di prodotti, tra cui capi di abbigliamento e vestiti di carnevale.

Il ricorso è stato respinto dai giudici europei. Secondo il Tribunale Ue, "la sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato a un personaggio fittizio, ossia Batman, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l’origine dei prodotti in questione". Inoltre, il personaggio di Batman è "stato sempre associato alla DC Comics" e "le prove presentate dalla società Commerciale italiana" non sono "sufficienti a dimostrare che così non fosse alla data di deposito della domanda di registrazione o che, a tale data, il marchio venisse associato a un’altra origine commerciale".