Litiga con la moglie, lancia i figli di 2 e 5 anni dal quinto piano e si toglie la vita

Ha lanciato i figli nel vuoto, poi li ha seguiti per farla finita. Un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano di un condominio residenziale nel quattordicesimo arrondissement di Parigi, in Francia: poco prima aveva fatto lo stesso con i figli di 2 e 5 anni, ricoverati in gravissime condizioni. L'episodio ha scioccato tutto il quartiere, non molto distante da Porte de Vanves: secondo quanto ricostruito dalla polizia francese, l'uomo avrebbe agito dopo una furibonda lite con la moglie avvenuta nell'appartamento in cui la famiglia viveva da circa un anno.

Lancia i figlioletti dal quinto piano e si toglie la vita

A lanciare l'allarme, nella serata di sabato 6 luglio, sono stati alcuni vicini di casa che hanno assistito alla terribile scena: dopo aver sentito delle urla raccapriccianti, in molti si sono affacciati alla finestra, notando i tre corpi stesi ai piedi della palazzina. Il padre dei due bimbi e i due piccoli sono atterrati sul prato sottostante al balcone dell'abitazione: quando i soccorsi sono arrivati sul posto l'uomo era già morto, mentre i figli erano in condizioni gravissime, ma ancora in vita. I due piccoli sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dove sono ora ricoverati in terapia intensiva: secondo le ultime notizie riportate dai media francesi hanno riportato traumi molto gravi e lottano ancora tra la vita e la morte.

Il racconto dei testimoni: "È stato surreale, siamo sotto shock"

Secondo il racconto di alcuni testimoni, quando i corpi sono atterrati c'erano diversi giovani che giocavano sul prato condominiale: "È stato scioccante, molti di noi rimarranno scioccati - ha sottolineato un residente -. Purtroppo in giro c'erano anche degli adolescenti che spesso si ritrovavano nel parco. Hanno visto tutto". Molti abitanti del quartiere, attirati dalle urla, hanno assistito alla scena: "Abbiamo sentito dei rumori, delle urla - ha raccontato la proprietaria di un ristorante della zona -, poi abbiamo visto i due bambini stesi a terra. È stato surreale". Una vicina di casa della famiglia ha raccontato di non aver assistito prima ad altri episodi di violenza: "Vivevano qui da circa un anno. L'uomo era sempre sorridente, metteva sempre la figlioletta sulle spalle, l'ultima volta ci siamo visti al parco. Lui era gentile e scherzava sempre, sembrava molto affiatato con il resto della famiglia. Non potevamo immaginare che dietro quei sorrisi si nascondesse qualcosa del genere". Un caso scioccante su cui la polizia francese ha avviato un'indagine: gli investigatori intendono far chiarezza sulla dinamica del dramma e sulla causa scatenante della lite tra coniugi. Intanto, il Paese intero prega per i due bimbi di 2 e 5 anni.