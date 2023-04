Come la Danimarca esporta sperma in tutta Europa

In tutta Europa, sempre più donne ricorrono allo sperma raccolto dalle banche danesi per l'inseminazione artificiale. Questo perché le cliniche di Copenaghen offrono un'ampia selezione di donatori e altrettante informazioni relative ai loro profili, mettendo a disposizione delle future madri una vasta gamma di fenotipi tra cui scegliere. La quantità (e varietà) di liquido seminale che queste strutture raccolgono viene utilizzata non solo in Danimarca, ma soprattutto viene esportata verso altri Paesi europei, ha spiegato Euronews.

Nonostante le stesse banche del seme danesi preferiscano non fornire numeri esatti sulle quantità di donazioni di sperma che esportano, alcune cliniche della fertilità olandesi, ad esempio, affermano che oltre il 60% dei loro trattamenti viene effettuato con sperma proveniente da una struttura della Danimarca. Nel vicino Belgio, sei bambini su 10 nati grazie all'inseminazione artificiale avrebbero padri biologici danesi. Nel Regno Unito, il 20% dello sperma donato disponibile è importato dalla Danimarca. Secondo una inchiesta dell'Irish Times, il 90% dello sperma danese è destinato ad altri Paesi europei.

Kim, una donna di 37 anni dei Paesi Bassi, si è rivolta a una clinica per la fertilità olandese che le ha offerto la possibilità di scegliere tra un donatore di sperma proveniente da una banca del seme olandese e uno da quella danese. Vista la più ampia varietà di donatori e le maggiori informazioni disponibili sui loro profili, Kim ha optato per la donazione che arrivava dalla clinica danese. "Mentre i centri del mio Paese permettono di selezionare solo quattro caratteristiche esterne, come il colore dei capelli e degli occhi, l'etnia e il portamento, quelli danesi forniscono profili molto più completi, che includono una foto del donatore da bambino, la sua calligrafia e il suono della voce", ha dichiarato la donna a Euronews.

Tutto questo le ha consentito di farsi un'idea del carattere personale del donatore di sperma, cosa che ha ritenuto importante per il suo futuro bambino. Dopo diverse valutazioni, Kim ha scelto un donatore di origine portoghese che ha trovato nel database della clinica danese Cryos International, nonché la più grande banca del seme al mondo. Questa, seguita dalla European Sperm Bank con numeri leggermente inferiori, ha dichiarato di avere oltre 1000 donatori disponibili, mentre può vantare una scelta così ampia e varia anche grazie alle filiali che possiede in altre parti d'Europa, come Cipro o il Regno Unito.

Questo primato in Europa è senz'altro dovuto in parte alla lunga tradizione danese in materia di trattamenti per la fertilità, con l'importante regolamentazione del 2006 che ha permesso alle donne single e lesbiche di ricorrere all'inseminazione con lo sperma di un donatore. Secondo Annemette Arndal-Lauritzen, amministratrice delegata della European Sperm Bank, questo non solo ha aperto e normalizzato i discorsi sulle donazioni di liquido seminale, ma ha anche dato il via a numerose nascite attraverso questa modalità. "Oggi, più dell'1% di tutti i bambini nati in Danimarca sono nati con lo sperma di un donatore. È la percentuale più alta di tutti i Paesi europei. Il fatto che in così tanti siano nati da una donazione ha davvero eliminato il tabù nel nostro Paese", ha dichiarato a Euronews. "È diventato parte della nostra cultura", ha poi aggiunto Martin Lassen, responsabile commerciale di Cryos International.

A differenza della maggior parte degli altri Paesi europei, la legislazione danese consente alle banche del seme di farsi pubblicità liberamente, ad esempio sfruttando annunci su Instagram o su Youtube. Inoltre, in cambio di ogni donazione di sperma, gli uomini ricevono un compenso in denaro e un abbonamento al fitness. Questa ricompensa finanziaria è particolarmente gradita agli studenti, come Haldrup. "Ricevo 40 euro per ogni donazione e dono circa due volte a settimana. È un vantaggio per tutti: non ho bisogno di un lavoro secondario e aiuto altri ad avere figli", ha dichiarato.

"Grazie all'elevato numero di candidati, abbiamo molto da scegliere. Questo ci garantisce di poter fornire sperma di alta qualità", ha detto Arndal-Lauritzen. Tuttavia, vengono condotti numerosi test sanitari e alla fine solo il 5% circa dei candidati viene approvato come donatore di sperma.