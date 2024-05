Trova bomba della II Guerra Mondiale e la porta ai pompieri: "Non è stata una buona idea"

Ha scoperto nel seminterrato di casa del padre una bomba della Seconda Guerra Mondiale e ha deciso di portarla direttamente alla caserma dei pompieri. La scelta compiuta da un uomo belga non è stata propriamente apprezzata dai vigili del fuoco. "Il fatto di averci portato la bomba non è stata una buona idea", hanno commentato i pompieri.

Il fatto è avvenuto il primo maggio a Liegi, città nel sud del Belgio. "L'ordigno è risultato certamente innocuo se non viene maneggiato, ma immaginiamo che la persona che ce lo porta faccia un incidente stradale, in tal caso potrebbe esplodere", ha dichiarato all'agenzia stampa Belga il capitano dei vigili Cédric Scheen. L'ordigno, che misura circa 25 centimetri, è stato scoperto dall'uomo mentre riordinava la casa del defunto padre ed è stato trasportato nella caserma dei vigili del fuoco più vicina in una borsa.

I pompieri che l'hanno ricevuto hanno avvisato immediatamente l'esercito, che ha raccomandato di collocarlo in un luogo appartato e di stabilire un perimetro di sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri militari. "Consiglio alle persone che si trovano in questa situazione di non toccare nulla e di chiamarci", ha sottolineato il capitano dei pompieri.