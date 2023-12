Un tribunale ha riconosciuto come incidente sul lavoro la morte per infarto di un cameriere che aveva appena ricevuto una lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro al suo domicilio, dove si trovava in malattia. È successo in Spagna dove la Confederazione spagnola delle commissioni operaie ha a lungo lottato con la giustizia per conto della vedova e dei due figli del defunto. Dopo quasi sei anni infatti il riconoscimento dell'origine professionale della causa di morte comporterà importanti miglioramenti economici per la vedova e i figli del lavoratore in termini pensionistici, oltre all'indennizzo legale previsto sia dalla Previdenza sociale che dal contratto collettivo nazionale dell'industria alberghiera e della ristorazione.

Spagna, cameriere morto d'infarto

Il 17 novembre 2018 il cameriere si trovava a casa per la frattura di una costola causata da una caduta quando alle 10:14 la sua azienda gli inviò la lettera di licenziamento. L'uomo subito dopo aver letto la lettera ha subito un infarto ed è morto in pochi minuti senza che i soccorritori potessero far nulla per salvarlo certificando il decesso alle 10:30.

Secondo un rapporto emesso dall'Ispettorato del lavoro e della Previdenza sociale, poiché l’incidente cardiovascolare non si era verificato durante la giornata lavorativa e sul posto di lavoro, la presunzione di correlazione con il lavoro non si sarebbe dovuta applicare. Invece per il giudice del Tribunale di Cuenca, invece, il "fattore scatenante" della crisi cardiaca che ha causato il decesso del lavoratore è stato di natura "eminentemente lavorativa", quale la lettera di licenziamento che l'azienda ha inviato al suo domicilio mentre era in malattia.