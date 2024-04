I libri avvelenati scoperti nelle biblioteche più rinomate d'Europa

Le biblioteche europee si ritrovano con una bella patata bollente tra le mani. Molti volumi del 19esimo secolo, che venivano stampati nel Regno Unito o negli Usa, e che si riconoscono per le caratteristiche copertine e bordature color verde smeraldo, contengono arsenico, un potente veleno che può provocare danni alla salute dei lettori. L'allarme è scattato negli Stati Uniti, e si è diffuso rapidamente nelle biblioteche europee dalla Francia al Belgio, passando per la Germania e lo stesso Regno Unito.

Il pigmento sotto accusa viene chiamato anche "verde Parigi": da veleno per topi, questo colore all'arsenico dall'eccezionale luminosità attirò pittori e decoratori. Van Gogh lo usò come sfondo per il suo autoritratto del 1888, mentre Cézanne ne fece ricorso in diverse opere, subendo gravi conseguenze fisiche. La diffusione nel mondo artistico attirò anche le tipografie, e nel 19esimo secolo tantissimi libri stampati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna vennero rilegati con il verde "arsenico".

Cosa rischiano i lettori maneggiando questi libri? Pare che solo una lunga esposizione possa davvero essere pericolosa, tanto da poter causare anche alcune forme di cancro. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva già messo in guardia contro l'esposizione a lungo termine all'arsenico, che può causare lesioni cutanee e cancro alla pelle se ingerito. Non fa però alcuna menzione delle conseguenze da contatto con oggetti che contengono la sostanza. Per chi si limita a consultare i volumi incriminati, il rischio è di incorrere in vertigini, crampi allo stomaco o diarrea.

Per evitare tali inconvenienti, nel 2022 è stato lanciato il Poison book project (progetto libro avvelenato), che sta mappando i titoli potenzialmente pericolosi sparsi nelle biblioteche di tutto il mondo. In base alle raccomandazioni dei ricercatori americani dell'Università del Delaware, che per primi hanno lanciato l'allarme, i libri contaminati dall'arsenico dovrebbero essere conservati con cautela dato il potenziale rischio che rappresentano per la salute di chi li maneggia. Alla Kbr, la biblioteca reale del Belgio, la soluzione trovata è di far usare i guanti in nitrile ai lettori, come del resto già avviene quando si consultano collezioni colpiti da muffe o contenenti piombo, riporta il giornale belga Le Soir.