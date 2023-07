Il leghista che porta un mattone al Parlamento europeo: "Simbolo di libertà"

Per protestare contro le raccomandazioni economiche dell'Ue all'Italia, all'epoca governata dal duo M5s-Lega, si era tolto una scarpa e l'aveva usata per imbrattare gli appunti dell'allora commissario europeo Pierre Moscovici usati durante una conferenza stampa. Adesso che al governo è tornato il Carroccio, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha deciso di prendere di mira a suo modo la Bce, portando un mattone nell'aula di Strasburgo del Parlamento europeo.

"Questo mattone è un simbolo di libertà, contro la speculazione finanziaria" provocata dalle "folli decisioni della Banca centrale europea", ha spiegato Ciocca. Il riferimento è alla politica monetaria della governatrice Christine Lagarde, che ha portato a un progressivo aumento dei tassi di interesse con l'obiettivo di frenare l'inflazione. "Non è pensabile che, a causa delle scelte di Lagarde di rialzare costantemente i tassi d’interesse per contrastare un’inflazione, che in Ue è dovuta principalmente dall'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, a rimetterci siano milioni di cittadini, lavoratori e famiglie italiane - ha detto ancora Ciocca nel suo intervento - Il tutto mentre le banche registrano aumenti esponenziali dei loro guadagni". Per il leghista, la Bce sta portando avanti un attacco "alle case di milioni di cittadini", che sono "un simbolo di risparmio, futuro e libertà". E per spiegare meglio il concetto, chiudendo il suo intervento, Ciocca ha tirato fuori un mattone.