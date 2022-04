Navalny si schiera con Macron: “Le Pen ha legami con la Cosa Nostra russa”

“Cosa pensereste se un politico francese ricevesse un prestito da Cosa Nostra?”. Così, Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, ha accusato Marine Le Pen di corruzione e di intrattenere "giri loschi" con un'"agenzia di riciclaggio di denaro creata su istigazione di Putin” e ha invitato i cittadini francesi a votare per Emmanuel Macron al ballottaggio di domenica per eleggere il presidente della Repubblica.

Navalny, condannato lo scorso marzo a nove anni di prigione dalla magistratura russa, ha rilasciato una serie di Tweet nei quali si è detto "scioccato" dal prestito di nove milioni di euro contratto dal Fronte Nazionale, l'ex nome del partito di Le Pen, da una banca russa, la First Czech-Russian Bank (Fcbr), che il leader dell’opposizione ha paragonato a Cosa Nostra e che ha definito una “agenzia di riciclaggio di denaro che è stata creata su istigazione di Putin”.

Il prestito, che il Rassemblement National continua a pagare, è stato originariamente contratto nel 2014 con la Fcbr, che è stata chiusa nel 2016. Il prestito, spiega Le Parisien, è stato venduto a una società russa di noleggio auto, Conti, e poi rivenduto a Aviazaptchast, una società gestita da ex militari russi. Per giustificare il ricorso a un istituto finanziario russo, l’allora Front National ha accusato le banche francesi di non concedergli prestiti.

"Questa è corruzione.Ed è una vendita di influenza politica a Putin", ha denunciato l'oppositore di Vladimir Putin, tutt'ora in carcere. Da quando è diventata presidente del Fronte Nazionale (Fn), rinominato Rassemblement National nel 2018, nel gennaio 2011, Marine Le Pen ha ripetutamente dichiarato la sua ammirazione per Putin e il suo sostegno alle sue politiche, nonostante le molteplici violazioni da parte del regime russo dei diritti umani e del diritto internazionale.

Ha iniziato a cambiare veramente la sua posizione solo dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ma le sue affermazioni non sono state dimenticate, e in occasione del dibattito finale tra i due candidati, Macron non ha perso l'occasione di sottolineare i legami tra la candidata di estrema destra e il Cremlino. "Lei parla con il suo banchiere quando parla della Russia, questo è il problema Madame Le Pen", ha detto l'attuale Presidente. Le Pen si è giustificata dichiarando di essere "una donna assolutamente e totalmente libera".