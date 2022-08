Lancio del martello finisce in tragedia, muore uomo colpito alla testa

Gli Highland Games olandesi, dei giochi ispirati alle tradizioni della Scozia, sono finiti in tragedia quest'anno, con un uomo che è morto in un incidente durante il lancio del martello. La persona uccisa nell'evento che si è svolto nella tenuta di campagna del castello di Geldrop, nel fine settimana, è un 65enne del luogo. Come spiega DutchNews.nl la polizia sta ancora indagando sulle circostanze dell'incidente, avvenuto domenica pomeriggio. L'uomo è morto dopo essere stato colpito alla testa durante la gara di lancio del martello, che prevede il lancio di una pesante palla di metallo attaccata a un bastone, in questo caso del peso di 7,5 chili.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava dietro una siepe in un'altra parte della struttura quando è stato colpito dall'oggetto che non ha visto arrivare. Lo scopo del gioco è lanciare la palla il più lontano possibile e il concorrente si trova all'interno di in una gabbia protettiva, che evita che il martello finisca oltre il campo di gioco. Ma a quanto pare in questo caso il martello, lanciato in modo sbagliato per errore, ha superato le protezioni, finendo nel giardino della vittima. Gli Highland Games sono una tradizione scozzese che si è diffusa anche al di fuori della nazione britannica e sono ora praticati da diverse decine di persone nei Paesi Bassi. Il prossimo evento si terrà a Zeeland il 21 agosto, ma il lancio del martello non farà parte della competizione. “È troppo rischioso per il pubblico", hanno spiegato gli organizzatori.