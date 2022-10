L'azienda francese che faceva affari con l'Isis multata per 778 milioni

Il colosso francese delle costruzioni Lafarge, sussidiaria della società quotata svizzera Holcim, si è dichiarato colpevole davanti ad un tribunale di New York di aver fornito supporto materiale all'Isis per aver mantenuto in attività una fabbrica in Siria dopo l'esplosione del conflitto nel 2011. L'azienda ha patteggiato di pagare una somma di 778 milioni di dollari. Si tratta dell'accordo più grosso mai pagato da una società privata per aver dato sostegno ad una organizzazione terrorista.

L'azienda francese, per garantire l'accesso nello stabilimento dei suoi operai e di forniture, aveva inviato un uomo di nome Ahmad Jaloudi in una missione "per ottenere il permesso dell'Isis per lasciare che i suoi impiegati passare i punti di controllo" dell'organizzazione terroristica. Stando a quanto affermato da Le Monde, le lettere rivelano che la sede principale di Parigi di Lafarge era a conoscenza degli accordi. In un secondo caso, un "lasciapassare con un timbro IS e approvato del Responsabile della Finanza Isis della regione di Aleppo" conferma che la società francese aveva raggiunto un accordo con l'Isis per permettere la libera circolazione delle sue merci.