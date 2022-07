L'inquetante caso del ladro che osserva le sue vittime dormire

La polizia ceca è alla ricerca di un uomo che si introduce nelle case di notte e osserva le persone che dormono, a volte commettendo piccoli furti. "Le immagini delle telecamere di sicurezza delle case mostrano chiaramente che l'aggressore non si preoccupa della presenza di persone", ha dichiarato Jan Rybansky, portavoce della polizia di Praga, in un comunicato.

"Al contrario, si potrebbe dire che sta letteralmente cercando questo tipo di case", ha aggiunto. La polizia ha registrato finora sette casi, ma ritiene che potrebbero essercene di più. "In un caso, il sospetto era seduto sul letto accanto alla figlia di nove anni della proprietaria di casa, che stava dormendo nella stanza della figlia e non ne era a conoscenza", ha detto Jan Rybansky.

Alcuni proprietari di casa hanno registrato il sospetto muoversi in casa anche se erano svegli. "Per non essere disturbato, si è chiuso in camera da letto o al piano superiore", si legge sul sito della polizia. Il sospetto, di età compresa tra i 55 e i 60 anni, che zoppica, ha rapinato soprattutto case a Praga. La polizia ha dichiarato che l'uomo nel caso in cui venisse catturato rischierebbe fino a tre anni di carcere.