Kiev: "Distrutto un deposito di rifiuti radioattivi a Chernobyl"

Le truppe russe che occupano la centrale nucleare di Chernobyl hanno "saccheggiato e distrutto" un laboratorio nel sito, affermano i funzionari ucraini. L'Agenzia ucraina che gestisce la zona dopo l'incidente dell'86 sostiene che i russi hanno danneggiato il loro laboratorio centrale di analisi, che gestisce principalmente i rifiuti radioattivi.

In un post su Facebook, l'agenzia sottolinea che il laboratorio aveva "campioni altamente attivi e campioni di radionuclidi, che ora sono nelle mani del nemico che speriamo danneggi se stesso e non il mondo civilizzato", ha detto l'agenzia nella sua dichiarazione. Il laboratorio conteneva anche "preziose attrezzature analitiche" che non erano disponibili altrove in Europa, ha detto l'agenzia.