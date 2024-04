Scoperto laboratorio di droga, al suo interno tre persone morte per le esalazioni

La polizia belga ha scoperto un laboratorio di droga nella regione di Anversa e al suo interno sono stati trovati anche i cadaveri di tre persone, con ogni probabilità morti a causa delle esalazioni tossiche del laboratorio stesso. Altre due persone, trovare in gravi condizioni, sono state trasportate d'urgenza all'ospedale. È accaduto ieri (3 aprile) nella cittadina di Poederlee, dove è intervenuta la polizia che sta ora indagando sull'accaduto. Le due persone trasportate in ospedale sono la persona che ha allertato la polizia e un abitante di una casa vicina al laboratorio che pure è rimasto intossicato dai fumi che hanno invaso parte dell'intero quartiere. La procura di Anversa ha aperto un'inchiesta, ma al momento non ha fornito molte informazioni e l'identità delle vittime non è stata resa pubblica.

La scoperta di questo laboratorio, simile a quelli della celebre serie televisiva Breaking Bad, ha creato scalpore nel piccolo centro abitato. Secondo il sindaco Marleen Peeters poteva andare anche peggio. "C'era un laboratorio di droga e sono stati usati dei gas, con una stazione di servizio accanto all'edificio. Non oso immaginare cos'altro avrebbe potuto succedere se si fosse causata un'esplosione. Siamo scioccati", ha detto L'anno scorso in Belgio ne sono stati smantellati 40 laboratori di droga, l'anno prima 25. "Insieme ai Paesi Bassi, siamo i maggiori produttori di droghe sintetiche in Europa: ecstasy e anfetamina. La maggior parte della produzione è destinata all'esportazione", ha spiegato al giornale fiammingo Het Laatste Nieuws la coordinatrice nazionale per le droghe e docente di criminologia Charlotte Colman.

L'esperta non è sorpresa che si sia verificato un grave incidente in un laboratorio di questo tipo: "Tutte le sostanze con cui lavorano sono infiammabili o possono causare reazioni tossiche. Inoltre, le persone che vi lavorano di solito non hanno alcuna comprensione della chimica". Secondo Colman, nei laboratori lavorano solo gli "assistenti cuochi", aiutanti che costituiscono lo strato inferiore dell'organizzazione. "Spesso non capiscono come si producono le droghe. Seguono semplicemente la ricetta data loro dal maestro di cucina. Spesso non sanno chi sia e chi siano i loro capi".

E non è nemmeno la prima volta che in Belgio vengono trovati dei corpi senza vita in un laboratorio di droga. Qualche anno fa, anche tre persone furono trovate morte in un edificio di Hechtel-Eksel. All'epoca si scoprì che le vittime erano morte a causa dei fumi tossici rilasciati durante la produzione di droghe sintetiche. I laboratori di droga vengono regolarmente smantellati nella regione al confine con i Paesi Bassi.