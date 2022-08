La Terra gira sempre più veloce: nuovo record di rotazione

La Terra gira sempre più veloce, e i giorni, di conseguenza, sono più corti. Il nuovo record di rotazione del Pianeta è stato registrato il 29 giugno scorso, quando la giornata è durata poco meno di 24 ore, per la precisione 24 ore meno 1,59 millisecondi.

Dopo quasi due secoli in cui la Terra ha ruotato sempre più lentamente, negli ultimi 7 anni le cose sono cambiate: "Dal 2016 abbiamo notato che la velocità di rotazione della Terra sta accelerando, quindi la lunghezza della giornata sta diminuendo", dice Christian Bizouard, astronomo francese. Dal 1830, ossia da quando esiste questo tipo di rilevazione, il fenomeno è stato inverso. Il motivo per cui il Pianeta stia accelerando non è noto agli scienziati.

Bizouard invita comunque a non preoccuparsi. Nell'arco di uno o due anni, la velocità di rotazione terrestre varia stagionalmente. Entrano in gioco diversi elementi, e l'80% delle variazioni sono dovute ai venti nell'atmosfera. Le maree possono anche essere la causa. Non sono state fatte osservazioni chiare che possano collegare questo fenomeno al cambiamento climatico.