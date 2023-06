L'account Twitter di Di Maio sospeso dopo meno di 24 ore

Ieri Luigi Di Maio aveva fatto il suo esordio lavorativo come nuovo rappresentante speciale per il Golfo Persico dell'Unione europea. Nel suo primo giorno a Palazzo Berlaymont aveva anche inaugurato il suo account Twitter con un cinguettio in tre lingue, inglese, arabo e farsi, in cui scriveva: "Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l'Ue nel Golfo. Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell'Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise".

Il tweet era stato anche rilanciato da Peter Stano, il portavoce del servizio Esterno dell'Unione europea. A meno di 24 ore dal suo esordio però l'account è stato sospeso "per violazione delle regole di Twitter", si legge sulla pagina in cui è scomparso sia il nome di Di maio che la sua foto.