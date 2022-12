C'è solo un generale italiano che può fermare la guerra tra Serbia e Kosovo

La Serbia ha presentato richiesta ufficiale di schierare 1000 membri delle sue forze di sicurezza nel nord del Kosovo alla forza di pace Nato presente nella regione diventata formalmente autonoma nel 2008 e teatro di forti tensioni tra etnia albanese e serba.

Sarà ora un italiano, il generale Ristuccia a capo della missione Kfor a dover acconsentire alla richiesta di Belgrado di schierare 1000 tra soldati e agenti di polizia. Secondo il presidente Vucic Ristuccia non potrebbe rispondere in maniera negativa in base al testo della risoluzione 1244 delle Nazioni Unite.

Una clausola della risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza dell'Onu del 1999 - oltre a sancire la presenza internazionale delle Nazioni Unite e della Nato nella regione - garantiva a Belgrado la possibilità di intervento a garanzia di sicurezza dei serbi e delle loro proprietà, come pure delle chiese e dei monasteri ortodossi nella repubblica diventata poi indipendente nel 2008.

Solo ieri la repubblica di Kosovo ha fatto domanda di ammissione all'Unione Europea.

We chose Europe, because we are Europe!

????



The Republic of Kosovo has today formally applied for EU membership, fulfilling the dream and aspiration of our people to see us part of the European Union family. pic.twitter.com/SCBXPppfVJ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 15, 2022

La crisi tra Serbia e Kosovo si era intensificata dopo l'invio di personale militare di Pristina che controlla l'enclave serba di Mitrovica nel nord della repubblica kosovara, con i serbi che proseguono coi blocchi stradali e le barricate per protesta contro l'arresto di un ex agente serbo della polizia kosovara, e in generale contro la politica di Pristina, ritenuta ostile alla popolazione serba locale.