Paura per il commissario Ue a Kiev, portato in un rifugio durante i bombardamenti

Mentre la Russia bombardava la città di Kiev questa mattina, nella capitale dell'Ucraina c'era anche il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, che è stato immediatamente portato via dal suo albergo, insieme ai funzionati comunitari, per essere messo al sicuro in un rifugio. "Serie di esplosioni nel centro di Kiev questa mattina. Grazie alla rapida reazione del personale di sicurezza, io e il mio team siamo stati rapidamente trasferiti nel rifugio dell'hotel. Siamo al sicuro e in attesa di aggiornamenti", ha scritto in un tweet il politico belga.

Ieri il commissario aveva incontrato il procuratore generale ucraino, Andryi Kostin, a cui aveva ribadito “che l'Unione europea continuerà a fornire tutto il sostegno necessario per far sì che i criminali di guerra russi rispondano dei loro crimini”. “Continueremo inoltre a utilizzare tutti i possibili meccanismi di azione penale nazionali e internazionali per combattere l'impunità”, ha promesso in un messaggio sui social.