La premier europea finita nella lista dei ricercati di Mosca

La premier estone Kaja Kallas e altri dirigenti di Paesi baltici sono stati inseriti nella lista dei ricercati di Mosca per "azioni ostili contro la Russia e contro la sua memoria storica". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Secondo la testata indipendente russa Mediazona, che ha pubblicato la lista dei ricercati, Kallas fa parte di una nutrita schiera di politici europei (in particolare di Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia e Ucraina) su cui pende l'azione di Mosca. "Queste persone sono responsabili di decisioni che di fatto sono un insulto alla Storia, sono persone che portano avanti azioni ostili contro la memoria storica, contro il nostro Paese", ha spiegato Peskov. Insieme a loro ci sono anche numerosi ufficiali militari ucraini di alto rango e centinaia di individui che gli investigatori del Cremlino etichettano come "mercenari stranieri" nelle fila delle forze armate ucraine.

La lista dei ricercati è stata istituita nel 2020 allo scopo di individuare i presunti responsabili di crimini legati alla "riabilitazione del nazismo" e alla "distorsione della Storia", spiega Megazona. Mosca ha creato un apposito dipartimento, guidato da Alexander Bastrykin, che inizialmente si è concentrato sulle indagini interne al Paese. Secondo i critici di Putin, tale dipartimento è un'arma in più che il Cremlino starebbe usando per perseguitare gli oppositori interni.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, però, il team di Bastrykin ha cominciato ad allargare le sue indagini all'Ucraina e agli ex Stati sovietici, inserendo nella lista personalità politiche e militari che hanno avuto un ruolo nell'allontanare questi Paesi dalla sfera di influenza di Mosca. In particolare, le accuse rivolte si riferirebbero alla distruzione di monumenti dedicati alle gesta delle forze armate sovietiche nella sconfitta del nazismo.

È palese come il dipartimento per la "denazificazione" si inserisca nella retorica di Putin volta a banalizzare la sovranità delle ex repubbliche sovietiche e a rispolverare il mito della Grande madre Russia. Una retorica che secondo diversi esponenti di spicco della Nato ed esperti come quelli del think tank statunitense Isw, sarebbe propedeutica a potenziali aggressioni di Mosca nei confronti dei Paesi europei, a partire da quelli baltici. Poche settimane fa, l'Alleanza atlantica ha lanciato un maxi esercitazione proprio in questa regione dell'Ue al confine con la Russia. Putin, per tutta risposta, ha visitato Kaliningrad, l'exclave russa con accesso nel mar Baltico.

Ecco perché l'inserimento della premier estone Kallas nella lista dei ricercati ha elevato ancora di più il livello di allerta delle cancellerie europee sulle potenziali future mosse di Putin. Tanto più se il leader del Cremlino dovesse trovare sponda negli Stati Uniti con un'eventuale rielezione di Donald Trump. Il quale, proprio in questi giorni, ha inviato un messaggio chiaro all'Europa: se tornerà alla Casa bianca e Mosca dovesse attaccare un Paese Ue, non è detto che Washington darà una mano.