Chi è Jordan Bardella, il volto giovane che ha sconfitto Macron

L'ondata. Così l'ha definita il giornale francese Figaro, riferendosi alla vittoria strabordante del Rassemblement National (Rn) in Francia in occasione di queste Europee. Tale da travolgere il presidente Emmanuel Macron e spingerlo a sciogliere l'assemblea nazionale e indire le elezioni legislative per il 30 giugno. Ma chi è il "capitano", come recitano gli slogan su TikTok, che ha surfato finora sull'onda dell'estrema destra transalpina ? Marine Le Pen, per anni leader del Rn, nel 2022 ha voluto che il volto di riferimento diventasse il giovane Jordan Bardella, che a soli 27 anni ha preso in mano le redini del partito, assumendo il ruolo di presidente. La scelta è ricaduta su di lui soprattutto per le sue doti comunicative, una spanna sopra il resto dei militanti storici. I suoi follower sono oltre 500 mila su Instagram e oltre il milione su Tik Tok.

Il post pubblicato in occasione di questa storica vittoria del 9 giugno racconta diverse cose di questo enfant prodige della politica francese. "Quando il popolo vota, il popolo vince", ha sancito nella frase che sintetizza l'impronta populista del partito. La foto: Bardella riceve il bacio di Marine Le Pen. Senza di lei il miracolo non sarebbe stato possibile. Lui è la figura emergente, ma ancora ha bisogno di mostrare riconoscenza nei suoi confronti. È lei che lo ha scelto per "svecchiare" ancor di più il partito fondato dal padre Jean-Marie Le Pen, per allontanare le accuse di antisemitismo e di estremismo, per affascinare i giovani e trascinarli alle urne, per avere una credibilità internazionale. Insomma, per andare al potere.

Il percorso politico di Bardella

Il giovane leader ha raccontato di essere cresciuto in una casa monoparentale a Drancy, una zona periferica a nord di Parigi. È figlio unico, nato in una modesta famiglia di origine italiana, in cui scorre anche sangue algerino, da Olivier Bardella e Luisa Bertelli-Mota. Dopo essersi iscritto all'Università presso il dipartimento di geografia, ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla politica. L'iscrizione all'allora Front National risale al 2012. A soli 20 anni nel 2015 viene eletto consigliere regionale della regione Île-de-France. Assume il ruolo di portavoce nel 2017 e diventa segretario nazionale dell'ala giovanile del partito Génération Nation (ex Fronte Nazionale della Gioventù) fino al 2021. Alle scorse Europee (2019) è stato eletto come eurodeputato, ma tra i corridoi di Bruxelles e Strasburgo, secondo le accuse di Manon Aubry, europarlamentare del partito di estrema sinistra France Insoumise, lo si è visto davvero poco. Bardella è stato impegnatissimo in televisione ad inviare strali anti-immigrazione, rilanciandoli abilmente sui social, e nelle piazze, col volto sempre disponibile per i richiestissimi selfie.

I messaggi chiave di Bardella

"Un solo avversario: Macron, un solo nemico: l'astensionismo", l'impegno a "far tornare grande la Francia", l'idea di "essere i giovani felici contro il fatalismo". Queste alcune delle frasi-chiave per il lancio della campagna elettorale per queste Europee. Pur svecchiando l'immagine, il cavallo di battaglia del partito è rimasto lo stesso della mentore Marine Le Pen. Bardella in tv e alla radio ha accusato gli immigrati di rappresentare la "quasi totalità" delle molestie per le donne, ha sostenuto che sul suolo francese ci sono decine di migliaia di "simpatizzanti di Hamas, dell'ideologia islamista e dei Fratelli musulmani", ha parlato di uno "Stato d'urgenza" a causa di aggressioni e furti. I responsabili? Sottotesto: gli immigrati.

La sfida facile

Ad avvicinarlo al sentire popolare anche i dettagli condivisi pubblicamente sulla sua infanzia, quando viveva all'ottavo piano di uno squallido palazzone in una zona piena di criminalità nella Seine-Saint-Denis, a nord-est di Parigi. La sfida elettorale è stata tutto sommato facile da combattere. La sua avversaria principale è stata Valerie Hayer, già eurodeputata e leader del partito di Macron in Europa, ma poco conosciuta e con scarso appeal sui social. Per complicargli le cose, il 23 maggio è sceso in campo in un dibattito televisivo direttamente il primo ministro Gabriel Attal, confrontatosi personalmente con Bardella. Attal ha dipinto il giovane leader di Rn come la guida di un partito senza sostanza, in realtà scarsamente interessato all'Europa. Neppure questa mossa ha ripagato il partito Renaissance, fermatosi poco sopra un misero 14%.

Cambio d’abito, non di sostanza

La notte elettorale, all'uscita dei primi eclatanti risultati, Bardella si è indirizzato direttamente al capo dell'Eliseo: "La Francia ha emesso il suo verdetto e non c'è appello", ha detto, dopo aver esortato Macron a indire le elezioni. La sua vittoria coincide col nuovo impianto del Rassemblement national, che non è più orientato all'uscita dall'Unione europea, ma alla "determinazione del nostro Paese affinché l'Unione europea cambi direzione". Già in campagna elettorale aveva sostenuto: "Non sono contro l'Europa. Sono contro il modo in cui funziona oggi l'Europa". Neppure il volto nuovo dell'estrema destra francese è esente da polemiche. A gennaio di quest'anno un servizio televisivo aveva accusato Bardella di aver utilizzato un account Twitter anonimo per condividere messaggi razzisti quando era un funzionario eletto locale. Secondo gli esperti il ruolo di Bardella non è quello di far cambiare direzione al partito, ma solo di creare un appeal giovanile per avere un "capitano" a cui affidare lo scontro diretto con Macron. Dall'epoca di Jean-Marie Le Pen negli anni è mutato l'obiettivo, ma non la strategia. Antisemita magari non più, anti-immigrati di certo si.