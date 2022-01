Johnson toglie anche l'obbligo di test per viaggiare: "Inutile con Omicron"

Per viaggiare nel Regno Unito non sarà più necessario fare un test alla partenza e un Pcr all'arrivo. Il governo britannico ha deciso di eliminare di nuovo le restrizioni imposte quando è stata scoperta la variante Omicron, visto che ormai è “prevalente” nel Paese e non si può più arrestare. A partire da domani ci sarà solo l'obbligo di fare un test veloce entro il secondo giorno dall'arrivo sull'isola, senza neanche doversi mettere in quarantena in attesa del risultato.

I contagi sono tornati sotto quota 200mila, assestandosi a poco meno di 195mila dopo il picco assoluto di oltre 218mila di domenica. Lo certificano i dati ufficiali di ieri. S'impennano invece i numeri dei morti, che risalgono a 334, ma appesantiti dal recupero statistico di decessi non conteggiati nei giorni festivi di Natale e Capodanno. Nel Paese viene poi anche confermata l'accelerazione del totale dei ricoveri nazionali, che va verso i 20mila, ma con un minore impatto sulle terapie intensive rispetto alle prime ondate della pandemia. Procede spedita poi la campagna vaccinale con le terze dosi 'booster' somministrate che sono arrivate già a circa 35 milioni, superando il 60 per cento della copertura della popolazione over 12 e il 75 per cento degli aventi diritto, vale a dire di tutti i maggiorenni.

E per il premier Boris Johnson per uscire dall'emergenza l'unica soluzione sono i vaccini, le restrizioni alla socialità ormai non si possono più prolungare, almeno non a lungo ancora. “Il nostro approccio equilibrato significa che, laddove misure specifiche non servono più al loro scopo, verranno eliminate. Quando la variante Omicron è stata individuata per la prima volta abbiamo giustamente introdotto restrizioni di viaggio per rallentarne l'arrivo nel nostro Paese. Ma ora Omicron è così diffuso che queste misure hanno un impatto limitato sulla crescita dei casi, pur continuando a comportare costi significativi per il nostro settore dei viaggi", ha spiegato il premier parlando alla Camera dei Comuni.

Parlando ai deputati Johnson ha ribadito che per ora, e almeno fino al 26 gennaio, in Inghilterra resteranno in vigore solo le misure cautelari limitate al cosiddetto piano B introdotto a inizio dicembre: con l'indicazione del ritorno al lavoro da casa per chiunque possa farlo, l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e sui trasporti, e il Green pass previsto esclusivamente per l'accesso a concerti e i grandi eventi più affollati.