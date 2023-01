Così gli Usa vogliono convincere la Turchia a far entrare la Svezia nella Nato

L'arrivo a Washington del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha riacceso le speranze di Svezia e Finlandia. I due Paesi scandinavi aspettano dall'estate scorsa la ratifica del Parlamento di Ankara della loro adesione alla Nato. Senza l'ok di tutti i membri dell'Alleanza atlantica, i due aspiranti Paesi Nato sono destinati a restare eterni candidati. Di qui l'invito da parte del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, all'omologo turco Cavusoglu, accolto a Washington per la prima volta dopo due anni dall'insediamento dell'amministrazione Biden.

Sul tavolo dei due capi della diplomazia vi è certamente il dossier dell'allargamento della Nato, ma anche quello degli armamenti che la Turchia non riesce ad avere dagli Stati Uniti da quando Ankara è intervenuta militarmente in Siria bombardando le milizie curde. Ad irritare gli Usa e la Nato è stato anche l'acquisto nel 2019 di un sistema antimissile dalla Russia. Ma, visto il nuovo contesto, il governo di Washington potrebbe arrivare a un compromesso.

In cima alla lista dei desideri del governo di Ankara ci sono i jet militari F-16. Proprio l'opposizione della Turchia all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia ha spinto il Congresso americano a escludere la vendita dei potenti caccia bombardieri al Paese. I parlamentari Usa potrebbero cambiare idea qualora Ankara dovesse impegnarsi a far entrare i due Stati scandinavi nel Patto atlantico, accompagnando l'intesa con le garanzie sui diritti umani che il Congresso chiede da anni alla Turchia.

Tuttavia non è detto che il governo turco accetti un simile compromesso. "Se gli Stati Uniti ci dicessero che dobbiamo ratificare l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato per ottenere i jet F-16 dagli Usa, questo ci porterebbe a un vicolo cieco", ha detto all'agenzia Reuters il vicepresidente della commissione Affari esteri del Parlamento turco, Berat Conkar.

Anche da parte statunitense non va dato per scontato che il Congresso dia il via libera a un eventuale scambio tra jet e alleanze sottoscritto da Biden. "I ripetuti attacchi ai nostri alleati curdi siriani e il continuo avvicinarsi alla Russia, oltre al ritardo sull'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato, rimangono seri motivi di preoccupazione", ha dichiarato il senatore democratico Chris Van Hollen. "Affinché la Turchia riceva gli F-16, abbiamo bisogno di garanzie che queste preoccupazioni saranno affrontate", ha aggiunto il membro del Congresso in vista dei colloqui tra Blinken e Cavusoglu previsti per oggi.