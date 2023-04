Jean Marie Le Pen ricoverato in "gravi condizioni", la figlia smentisce: "Sta bene"

Jean Marie Le Pen, il fondatore del Front national, il partito di estrema destra francese ribattezzato Rassemblement national (Rn) dalla figlia Marine, è stato ricoverato in seguito a un malore. Secondo i media transalpini, le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma proprio Marine ha smentito pubblicamente questa versione: "Sta bene", ha detto all'arrivo a un evento pubblico.

A dare la notizia del ricovero dell'anziano politico, oggi 94enne, è stato il giornale Le Point. "Una grande stanchezza, forse di natura cardiaca, ha giustificato da parte dei suoi medici un ricovero immediato", ha riferito al quotidiano un amico del fondatore del Front national, confermando altre fonti. Lo stato di salute dell'uomo è stato ritenuto grave dai medici, riferisce ancora Le Point, e questo ha convinto i suoi parenti, tra cui la moglie Jany, ad andare al suo capezzale.

Tra loro, non c'era la figlia Marine, con cui negli ultimi anni ci sono state divergenze politiche per la decisione della leader di Rn di imprimere una svolta moderata all'ormai ex Front national. "Non l'ho ancora visto, ma lo farò presto. Sta bene, questa è l'informazione essenziale", ha detto Marine Le Pen a proposito del padre arrivando a un evento di Rtl-Figaro."Mio padre va gloriosamente verso i 95 anni e quindi, di tanto in tanto, questo richiede qualche visita in ospedale per fare dei controlli", ha aggiunto la leader di Rn, si legge sul sito de Le Figaro.