"Un disastro per l'Ucraina": perché l'Ue teme JD Vance, il vice scelto da Trump

"Gli Stati Uniti hanno fornito una coperta di sicurezza all'Europa per troppo tempo", e "la nostra generosità in Ucraina sta giungendo al termine". Ecco perché gli "europei dovrebbero considerare la conclusione della guerra" tra Kiev e Mosca "come un imperativo" e "convivere con la Russia" di Vladimir Putin. "È giunto il momento" per l'Ue "di reggersi in piedi da sola" dal punto di vista della difesa. Pensieri e parole di JD Vance, senatore trentanovenne dell'Ohio e uno dei membri più isolazionisti del partito repubblicano. Un profilo ideale per i piani politici di Donald Trump. Il quale lo ha infatti scelto come suo vicepresidente qualora dovesse tornare alla Casa bianca.

Una ipotesi che sembra sempre più probabile, anche alla luce del fallito attentato al miliardario ex presidente durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Di Trump, Vance è stato a lungo uno strenuo oppositore, salvo poi venire folgorato dalla ideologia dell'"America first". In realtà, più che la politica estera, a caratterizzare la carriera del giovane senatore è stato l'impegno per la Rust belt, l'ampia regione cuore pulsante (ma da tempo in profonda crisi) della manifattura statunitense.

Ed è proprio qui, nella necessità di rilanciare la Rust belt che si innesta la visione di politica estera di Vance, che ricalca perfettamente quella di Trump: sganciare gli Usa dall'Europa per concentrarsi su un confronto sempre più duro con la Cina, favorendo il ritorno alla produzione manifatturiera casalinga. Un programma che fa dell'Ucraina la prima vittima sacrificale, tanto che un alto funzionario dell'Ue ha riassunto al quotidiano belga Politico la nomina di Vance come un "disastro" per Kiev.

Vance ha avuto un ruolo centrale nello stallo dei nuovi aiuti Usa all'Ucraina e ha criticato duramente quella che vede come l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti in termini di investimenti militari. "Mentre il bilancio della difesa americano si avvicina a 1 trilione di dollari all'anno, dovremmo considerare i soldi che l'Europa non ha speso per la difesa per quello che sono realmente: una tassa implicita sul popolo americano per consentire la sicurezza dell'Europa", si legge in un suo articolo uscito sul Financial times lo scorso febbraio.

"Niente nella memoria recente lo dimostra più chiaramente della guerra in Ucraina", scrive ancora Vance. "Questo conflitto ha rivelato la scioccante debolezza delle basi industriali della difesa su entrambe le sponde dell'Atlantico" e la loro "difficoltà a produrre armamenti pesanti alla velocità e alla scala necessarie per vincere un conflitto importante" e per tenere il passo della Russia. "L​a domanda che gli Stati Uniti devono porsi è: se i nostri alleati europei non riescono nemmeno a difendersi, sono alleati o clienti?", aggiunge Vance. "Dobbiamo essere onesti con i nostri partner europei: gli americani vogliono alleati in Europa, non Stati clienti, e la nostra generosità in Ucraina sta giungendo al termine", avverte. "Gli europei dovrebbero considerare la conclusione della guerra" e "considerare esattamente come convivere con la Russia quando la guerra in Ucraina sarà finita". È "giunto il momento per l'Europa di reggersi in piedi da sola" senza "usare l'America come stampella", conclude l'articolo di Vance. Bruxelles è avvertita.