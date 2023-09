Due ragazzi italiani fanno il saluto nazista all'Oktoberfest: arrestati, ora rischiano grosso

Due italiani di 24 anni, provenienti dalle provincie di Isernia e di Matera, adesso rischiano grosso: sono stati arrestati per aver fatto il saluto nazista (Hitlergruß in tedesco) durante l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Il saluto a mano tesa è vietato dalla legge e punibile con fino a tre anni di reclusione o una multa. La magistratura è solitamente particolarmente severa perché si ritiene che, se il saluto nazista è inaccettabile ovunque, lo è ancora di più in quella che fu "la capitale" del nazionalsocialismo. La notizia è stata data dal quotidiano locale tedesco Rosenheim.

I due amici, su di giri, si sono filmati a vicenda con i loro smartphone e sono stati "applauditi" dai compagni. Scioccati gli altri presenti, soprattutto i tedeschi, che ci trovavano pochissimo da ridere. Trattenuti dagli steward, i due italiani sono poi stati presi in custodia dalla polizia tedesca. I turisti sono stati accusati di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticostituzionali. Poiché i due non hanno la residenza permanente in Germania, sono stati portati davanti a un giudice istruttore. Arresto immediatamente convalidato, fino al momento del processo. La data non è ancora stata stabilita.

L'uso del saluto nazista è stato proibito per legge in Germania, Austria e Svizzera dalla fine della seconda guerra mondiale. Le formazioni neonaziste, tuttavia, ne usano ancora delle forme molto simili, sostituendo inoltre la frase Heil Hitler! con il numero 88, che sta per HH (l'ottava lettera dell'alfabeto). In Italia invece la storia, anche recente, racconta di sentenze diverse per lo stesso gesto, il saluto romano. Le cose sono un poìpiù sfumate che in Germania. Non c'è un reato specifico per cui l'atto in sé e di per sé possa essere giudicato e sanzionato. Ma due leggi distinte riguardano quel saluto e la cerimonia del "camerata presente": la legge Scelba e la legge Mancino. Si fa poi spesso riferimento alla sentenza del 1958 della Corte Costituzionale, secondo cui non sempre fare il saluto fascista può venire considerato atto idoneo a provocare "la diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione del fascismo".

