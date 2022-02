Non solo l'Italia: l'Ue verso lo stop ai voli dalla Russia

L'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. È quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi. L'annuncio di Roma arriva in contemporanea con simili decisioni prese da altri Paesi Ue, tra cui Germania, Romania, Belgio e Danimarca. Ma si va verso un provvedimento comune europeo. In altre parole, le compagnie aeree russe non potranno sorvolare i cieli sull'Europa nei prossimi giorni. A Berlino si parla addirittura di un blocco di 3 mesi.

La Russia dal canto suo ha chiuso il suo spazio aereo alle compagnie polacche, lettoni, lituane, slovene ed estoni, compresi i voli in transito, e molto probabilmente farà lo stesso con l'Italia e il resto dell'Ue. Secondo la Bbc, le restrizioni ai voli renderanno la vita difficile alle compagnie aeree russe, costringendol all'allungamento dei tempi di volo anche sulle rotte verso i Paesi che non hanno adottato tale tipo di sanzione.