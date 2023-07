Quella verso l'Italia è la principale rotta dei flussi migratori del Mediterraneo

Sono in aumento gli ingressi irregolari di migranti in Europa, con la rotta del Mediterraneo centrale, quella che arriva in Italia e a Malta, che è la più battuta e su cui si è addirittura registrato un aumento dei flussi del 137%. Secondo gli ultimi dati di Frontex gli attraversamenti irregolari sono aumentati di un decimo nella prima metà del 2023 rispetto a un anno fa. L'agenzia ha riferito di 132.370 tentativi di entrare nell'Ue al di fuori dei valichi di frontiera regolari dall'inizio dell'anno fino alla fine di giugno, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La guardia costiera comunitaria ha dichiarato che gli attraversamenti del Mediterraneo centrale sono aumentati di oltre un terzo e hanno rappresentato la metà del numero complessivo (65.571), grazie all'aumento degli arrivi dalla Tunisia all'Italia. Il traffico su tutte le altre rotte verso l'Ue è invece diminuito rispetto alla prima metà del 2022. Nel Mediterraneo Occidentale i rilevamenti sono stati 4.919 (-6%); lungo la rotta dell'Africa Occidentale (verso le Canarie) 6.408 (-26%); nei Balcani Occidentali 39.580 (-29%); nel Mediterraneo Orientale 13.167 (-34%); al confine terrestre orientale 2.132 (-13%); le uscite verso il Regno Unito attraverso la Manica sono state 21.806 (-2%).

All'inizio del mese, Bruxelles ha firmato un accordo con la Tunisia di Kais Saied per arginare la migrazione irregolare verso il blocco, un accordo che punta a ottenere una stretta sugli arrivi via mare in vista delle elezioni europee che si terranno tra un anno. L'Ue ha da tempo spinto per ridurre l'immigrazione irregolare dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia, nonostante le critiche dei gruppi di difesa dei diritti che sostengono che stia appoggiando governanti con scarse credenziali democratiche per raggiungere questo obiettivo.

